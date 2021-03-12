***USAK*** UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***USAK*** UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Kupon Ödemesi HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 27.05.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 50.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 30.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 30.000.000Türü Özel Sektör TahviliVadesi 10.11.2021Vade (Gün Sayısı) 727Faiz Oranı Türü DeğişkenFaiz Oranı - Dönemsel (%) 4,4285%Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRSUSAKK2119Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 13.11.2019Satışın Tamamlanma Tarihi 14.11.2019Vade Başlangıç Tarihi 14.11.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 30.000.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 24Döviz Cinsi TRYİhraca İlişkin Garanti ve Teminatlar (varsa)Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 13.12.2019 12.12.2019 13.12.2019 1,4762 442.860 Evet2 13.01.2020 10.01.2020 13.01.2020 1,4762 442.860 Evet3 12.02.2020 11.02.2020 12.02.2020 1,4762 442.860 Evet4 13.03.2020 12.03.2020 13.03.2020 1,2322 369.660 Evet5 13.04.2020 10.04.2020 13.04.2020 1,2322 369.660 Evet6 13.05.2020 12.05.2020 13.05.2020 1,2322 369.660 Evet7 12.06.2020 11.06.2020 12.06.2020 1,0938 328.140 Evet8 13.07.2020 10.07.2020 13.07.2020 1,0938 328.140 Evet9 12.08.2020 11.08.2020 12.08.2020 1,0938 328.140 Evet10 11.09.2020 10.09.2020 11.09.2020 1,257 377.100 Evet11 12.10.2020 09.10.2020 12.10.2020 1,257 377.100 Evet12 11.11.2020 10.11.2020 11.11.2020 1,257 377.100 Evet13 11.12.2020 10.12.2020 11.12.2020 1,6798 503.940 Evet14 11.01.2021 08.01.2021 11.01.2021 1,6798 503.940 Evet15 10.02.2021 09.02.2021 10.02.2021 1,6798 503.940 Evet16 12.03.2021 11.03.2021 12.03.2021 1,8018 540.540 Evet17 12.04.2021 09.04.2021 12.04.2021 1,801818 11.05.2021 10.05.2021 11.05.2021 1,801819 11.06.2021 10.06.2021 11.06.202120 12.07.2021 09.07.2021 12.07.202121 11.08.2021 10.08.2021