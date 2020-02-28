***USAK*** UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***USAK*** UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 21.01.2020 tarihli 2020/03 sayılı yönetim kurulu kararının 5. maddesinin düzeltme kararıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni Satılmayan payların taahhüdüne ilişkin açıklama kısmındaki 3 iş günü 2 iş günü olarak düzeltilmiştir.Yönetim Kurulu Karar TarihiBIST