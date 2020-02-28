***USAK*** UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
28.02.2020 14:24
***USAK*** UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 21.01.2020 tarihli 2020/03 sayılı yönetim kurulu kararının 5. maddesinin düzeltme kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Satılmayan payların taahhüdüne ilişkin açıklama kısmındaki 3 iş günü 2 iş günü olarak düzeltilmiştir.
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
BIST
14:39107.077
En Yüksek
|Değişim
|: -3,03%
|| -3.341,16
|Açılış
|: 99.332
|
|Önceki Kapanış
|: 110.418
|
107.760
En Düşük
99.332
14:396,2274
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0270
|Açılış
|: 6,2160
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1750
|
6,2574
En Düşük
6,1998
14:396,8505
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0288
|Açılış
|: 6,8420
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7670
|
6,9146
En Düşük
6,8179
14:39325,01
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -1,21
|Açılış
|: 325,01
|
|Önceki Kapanış
|: 326,22
|
329,34
En Düşük
324,38
BIST En Aktif Hisseler
|HUBVC
|26,20
|13.234.710
|% 13,26
|
|OYAYO
|3,76
|22.917.705
|% 11,24
|
|AKSEN
|3,87
|23.642.799
|% 10,26
|
|EPLAS
|15,35
|114.629
|% 9,96
|
|MEMSA
|0,37
|1.365.407
|% 8,82
|
|BUCIM
|3,44
|1.253.135
|% -10,42
|
|YBTAS
|4.221,00
|29.547
|% -10,00
|
|UFUK
|3,70
|66.167
|% -9,98
|
|YONGA
|9,08
|32.061
|% -9,92
|
|HALKS
|2,92
|31.151
|% -9,88
|
|THYAO
|11,83
|1.096.130.829
|% -2,63
|
|ASELS
|27,88
|801.461.739
|% -0,36
|
|GARAN
|9,72
|329.498.044
|% -4,61
|
|YKBNK
|2,36
|202.510.146
|% -3,67
|
|ODAS
|2,00
|202.277.248
|% -1,96
|
|EKGYO
|1,41
|156.133.452
|% -4,08
|
|IHLGM
|1,24
|127.834.387
|% -3,88
|
|ODAS
|2,00
|202.277.248
|% -1,96
|
|THYAO
|11,83
|1.096.130.829
|% -2,63
|
|YKBNK
|2,36
|202.510.146
|% -3,67
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9825
|8,0226
|% 0,15
|
|Frank
|6,4151
|6,4538
|% 0,68
|
|Riyal
|1,6521
|1,6604
|% 0,27
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.626
|1.627
|-10,40
|
|Altın Gr.
|326
|326
|-0,40
|
|Cumhuriyet
|2.170
|2.202
|-6,00
|
|Tam
|2.151
|2.205
|-13,78
|
|Yarım
|1.040
|1.067
|-6,66
|
|Çeyrek
|522
|533
|-3,34
|
|Gümüş.Ons
|17,20
|17,24
|-0,42
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,45
|-0,07
|
|B. Petrol
|50,36
|50,36
|-1,37
|