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***USAK*** UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

01.07.2020 14:17
GÜNCEL HABERLER



***USAK*** UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Sermaye Artırımı tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 21.01.2020
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 300.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 100.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 245.000.000

Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
USAK, TRAUSAKW91F6 100.000.000 145.000.000,000 145,00000 1,00 USAK, TRAUSAKW91F6 Hamiline USAK(RÜÇHAN), TRRUSAK00059 1.061.338,54

Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 100.000.000 145.000.000,000 145,00000 1.061.338,540

Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Yeni pay alma kuldırmasından sonra kalan payların, 2 iş günü süreyle nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil piyasada oluşacak fiyattan borsada satılmasına
Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 10.06.2020
Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 24.06.2020
Para Birimi TRY

Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
SPK Başvuru Tarihi 24.01.2020
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 04.06.2020
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ödeme Tarihi 12.06.2020 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi 11.06.2020 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Şirketimizin sermaye artırımı işlemlerinde ortaklar tarafından kullanılmayan 1.061.338,54 adet pay Borsa İstanbul A.Ş Birincil Piyasada satılarak sermaye artırımı tamamlanmıştır.
Böylelikle şirketimizin sermaye artırımına katılım % 100 oranında gerçeklerek şirket sermayesi 245.000.000 TL'ye ulaşmış ve sermaye artırımı başarı ile tamamlanmıştır.
Sermaye artırımına katılan tüm paydaşlarımıza teşekkür ederiz.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853714


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
VKFYO 3,63 13.686.770 % 10,00  
AYEN 6,06 113.300.278 % 9,98  
KENT 565,10 13.786.537 % 9,98  
AKMGY 39,92 4.656.408 % 9,97  
CMBTN 66,20 16.428.177 % 9,97  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5154 8,5581 % 0,48  
Frank 7,2249 7,2685 % 0,27  
Riyal 1,8219 1,8311 % 0,01  
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Altın Ons 1.764 1.765 -16,14  
Altın Gr. 388 389 -3,91  
Cumhuriyet 2.517 2.538 -18,70  
Tam 2.591 2.605 -19,20  
Yarım 1.259 1.274 -9,40  
Çeyrek 629 638 -4,70  
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