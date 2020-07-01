***USAK*** UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***USAK*** UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Sermaye Artırımı tamamlanmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 21.01.2020Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 300.000.000Mevcut Sermaye (TL) 100.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 245.000.000Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)USAK, TRAUSAKW91F6 100.000.000 145.000.000,000 145,00000 1,00 USAK, TRAUSAKW91F6 Hamiline USAK(RÜÇHAN), TRRUSAK00059 1.061.338,54Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 100.000.000 145.000.000,000 145,00000 1.061.338,540Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Yeni pay alma kuldırmasından sonra kalan payların, 2 iş günü süreyle nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil piyasada oluşacak fiyattan borsada satılmasınaRüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 10.06.2020Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 24.06.2020Para Birimi TRYBildirilmesi Gereken Diğer HususlarSPK Başvuru Tarihi 24.01.2020SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 04.06.2020Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayÖdeme Tarihi 12.06.2020 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.Kayıt Tarihi 11.06.2020 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarŞirketimizin sermaye artırımı işlemlerinde ortaklar tarafından kullanılmayan 1.061.338,54 adet pay Borsa İstanbul A.Ş Birincil Piyasada satılarak sermaye artırımı tamamlanmıştır.Böylelikle şirketimizin sermaye artırımına katılım % 100 oranında gerçeklerek şirket sermayesi 245.000.000 TL'ye ulaşmış ve sermaye artırımı başarı ile tamamlanmıştır.Sermaye artırımına katılan tüm paydaşlarımıza teşekkür ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853714BIST