***USAK*** UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
05.08.2022 10:06
***USAK*** UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Bedelli Sermaye Artırımı Başvurumuzun Spk Tarafından Olumsuz Karşılanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 04.03.2022
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.000.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 245.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 588.000.000
Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
USAK, TRAUSAKW91F6 245.000.000 343.000.000,000 140,00000 1,00 USAK, TRAUSAKW91F6 Hamiline
Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 245.000.000 343.000.000,000 140,00000
Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan payların 2 iş günü süreyle nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa da oluşacak fiyattan Borsada satılmasına
Para Birimi TRY
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
SPK Başvuru Tarihi 23.03.2022
SPK Başvuru Sonucu Red
Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulunun 04.03.2022 tarihli 2022/05 nolu kararı ile 1.000.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 245.000.000 TL olan ödenmiş sermayesinin, tamamı nakden (bedelli) karşılanmak üzere % 140,00 oranında 343.000.000,00 TL artırılarak 588.000.000 TL' ye çıkarılması ile ilgili Sermaye Piyasası Kuruluna 23.03.2022 tarihinde yapmış olduğu başvuru 04.08.2022 Sermaye Piyaası Kurulu 2022/38 bülteni ile olumsuz karşılanmasına karar vermiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052215
BIST