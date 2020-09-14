***USAK*** UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor









***USAK*** UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi28.02.2020Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 07.09.2020 tarihinde hazırlanan Sermaye Artışından Sağlanan Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Denetimden Sorumlu Komite Raporu 14.09.2020 tarihinde Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış olup rapor ekte sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874910BIST