***USAK*** UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
14.09.2020 11:38
***USAK*** UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.02.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 07.09.2020 tarihinde hazırlanan Sermaye Artışından Sağlanan Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Denetimden Sorumlu Komite Raporu 14.09.2020 tarihinde Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış olup rapor ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874910
BIST
11:351.108
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 4,82
|Açılış
|: 1.105
|
|Önceki Kapanış
|: 1.103
|
1.109
En Düşük
1.103
11:357,4954
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0228
|Açılış
|: 7,5120
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5080
|
7,4963
En Düşük
7,4451
11:358,8946
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0402
|Açılış
|: 8,8750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,8980
En Düşük
8,8309
11:35468,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 2,63
|Açılış
|: 468,86
|
|Önceki Kapanış
|: 466,23
|
469,63
En Düşük
464,53
BIST En Aktif Hisseler11:35
|GRNYO
|2,75
|28.068.346
|% 10,00
|
|ISBIR
|1.644,50
|948.877
|% 10,00
|
|YBTAS
|10.133,90
|273.615
|% 10,00
|
|MRSHL
|301,70
|24.698.539
|% 9,99
|
|TACTR
|7,60
|1.352.344
|% 9,99
|
|PKENT
|1.086,60
|69.542
|% -10,00
|
|IZMDC
|17,37
|307.953
|% -8,63
|
|FORMT
|3,61
|52.852.271
|% -7,67
|
|CRDFA
|5,04
|14.984.022
|% -7,01
|
|ISGSY
|8,96
|15.374.258
|% -5,68
|
|PETKM
|4,32
|584.006.053
|% 1,65
|
|IHLAS
|1,07
|354.484.077
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,10
|328.176.453
|% 0,98
|
|FENER
|39,40
|238.285.496
|% -1,25
|
|ASELS
|16,77
|191.721.696
|% 0,84
|
|IHLAS
|1,07
|354.484.077
|% 0,00
|
|PETKM
|4,32
|584.006.053
|% 1,65
|
|KRDMD
|3,10
|328.176.453
|% 0,98
|
|IHLGM
|1,49
|138.664.453
|% -3,87
|
|HLGYO
|2,36
|145.424.877
|% 5,36
|
|11:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4924
|7,4954
|% 0,31
|
|Euro
|8,8889
|8,8946
|% 0,45
|
|Sterlin
|9,6030
|9,6512
|% 0,73
|
|Frank
|8,2243
|8,2738
|% 0,43
|
|Riyal
|1,9913
|2,0013
|% 0,26
|
|11:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.946
|1.946
|5,48
|
|Altın Gr.
|469
|469
|2,51
|
|Cumhuriyet
|3.098
|3.145
|-8,00
|
|Tam
|3.086
|3.163
|-15,71
|
|Yarım
|1.492
|1.530
|-7,60
|
|Çeyrek
|748
|765
|-3,80
|
|Gümüş.Ons
|26,82
|26,86
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,47
|0,05
|
|B. Petrol
|39,57
|39,57
|-0,26
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Seans Raporu
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