***USAK*** UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***USAK*** UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviDURMUŞ TANIŞ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkanı Tanışlar Grup Şirketler Genel Müdürü 9.59 Tanser Seramik Sanayi A.Ş. ve Tanışlar Yapı Malz.İnşaat Petrol Maden Ürn.Sanayi Ticaret A.Ş. Bağımsız Üye DeğilHÜSEYİN TANIŞ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 2.61 Tanser Seramik Sanayi A.Ş. ve Tanışlar Yapı Malz.İnşaat Petrol Maden Ürn.Sanayi Ticaret A.Ş. Bağımsız Üye DeğilAbdullah Hakan TANIŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Aday Gösterme Komitesi Üyesi, Riskin erken saptanması Komite Üyesi ve Ücret Komitesi ÜyesiNUH DAĞDELEN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Diğer 01.09.2019 İcrada Görevli Değil Hayır Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Aday Gösterme Komitesi Başkanı, Riskin erken saptanması Komite Başkanı, Ücret Komitesi Başkanı ve Denetimden Sorumlu Komite ÜyesiÖMER FATİH KARAYEL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Diğer 27.02.2020 İcrada Görevli Değil Hayır Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite BaşkanıDiğer HususlarAçıklama Şirketimizin boş olan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine 27.02.2020 tarihi itibariyle ÖMER FATİH KARAYEL' in seçilmesine, yapılacak olan ilk Genel Kurulun onayına sunulmasına,Yönetim Kuruluna Bağlı olarak çalışmak üzere Kurumsal Yönetim Komitesi ve Denetimden Sorumlu Komitenin Oluşturulmasına, Aday Gösterme Komitesi, Riskin Erken Saptanma komitesi ve Ücret Komitesine ilişkin görevleri Kurumsal Yönetim Komitesinin yürütmesine Karar verilerek Komite başkan ve üyeleri aşağıdaki şekilde belirlenmesine oy çokluğu ile karar verilmiştir.Kurumsal Yönetim KomitesiBaşkan : Nuh DAĞDELENÜye : Abdullah Hakan TANIŞDenetimden Sorumlu KomiteBaşkan : Ömer Fatih KARAYELÜye : Nuh DAĞDELENhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822032BIST