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***USAK*** UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

27.02.2020 16:52
GÜNCEL HABERLER



***USAK*** UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
DURMUŞ TANIŞ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkanı Tanışlar Grup Şirketler Genel Müdürü 9.59 Tanser Seramik Sanayi A.Ş. ve Tanışlar Yapı Malz.İnşaat Petrol Maden Ürn.Sanayi Ticaret A.Ş. Bağımsız Üye Değil
HÜSEYİN TANIŞ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 2.61 Tanser Seramik Sanayi A.Ş. ve Tanışlar Yapı Malz.İnşaat Petrol Maden Ürn.Sanayi Ticaret A.Ş. Bağımsız Üye Değil
Abdullah Hakan TANIŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Aday Gösterme Komitesi Üyesi, Riskin erken saptanması Komite Üyesi ve Ücret Komitesi Üyesi
NUH DAĞDELEN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Diğer 01.09.2019 İcrada Görevli Değil Hayır Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Aday Gösterme Komitesi Başkanı, Riskin erken saptanması Komite Başkanı, Ücret Komitesi Başkanı ve Denetimden Sorumlu Komite Üyesi
ÖMER FATİH KARAYEL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Diğer 27.02.2020 İcrada Görevli Değil Hayır Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite Başkanı

Diğer Hususlar
Açıklama Şirketimizin boş olan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine 27.02.2020 tarihi itibariyle ÖMER FATİH KARAYEL' in seçilmesine, yapılacak olan ilk Genel Kurulun onayına sunulmasına,
Yönetim Kuruluna Bağlı olarak çalışmak üzere Kurumsal Yönetim Komitesi ve Denetimden Sorumlu Komitenin Oluşturulmasına, Aday Gösterme Komitesi, Riskin Erken Saptanma komitesi ve Ücret Komitesine ilişkin görevleri Kurumsal Yönetim Komitesinin yürütmesine Karar verilerek Komite başkan ve üyeleri aşağıdaki şekilde belirlenmesine oy çokluğu ile karar verilmiştir.
Kurumsal Yönetim Komitesi
Başkan : Nuh DAĞDELEN
Üye : Abdullah Hakan TANIŞ
Denetimden Sorumlu Komite
Başkan : Ömer Fatih KARAYEL
Üye : Nuh DAĞDELEN





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822032


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Tam 2.164 2.218 28,16  
Yarım 1.046 1.073 13,62  
Çeyrek 525 536 6,82  
Gümüş.Ons 17,96 18,01 0,10  
Gümüş Gr. 3,56 3,57 0,03  
B. Petrol 50,97 50,97 -1,84  
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