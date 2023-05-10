***USAK*** UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)









***USAK*** UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiFinansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi10/05/2023Karar Sayısı2023/06Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı01.01.2023 - 31.03.2023 dönemi finansal tabloları ve yönetim kurulu faaliyet raporuna ilişkin sorumluluk beyanı ekte pdf olarakverilmektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1149763BIST