***USDTR* *FNY* *GLDTR* *QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
03.11.2020 08:49
***USDTR******FNY******GLDTR******QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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İlgili Fonlar [GLDTR, USDTR]
Türkçe
Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
02.11.2020 Tarihli Piyasa Yapıcılı İşlemler
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885543
BIST
10:271.140
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 6,16
|Açılış
|: 1.139
|
|Önceki Kapanış
|: 1.134
|
1.141
En Düşük
1.133
10:278,4548
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0147
|Açılış
|: 8,4460
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3680
|
8,4564
En Düşük
8,4096
10:279,8676
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0443
|Açılış
|: 9,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7350
|
9,8676
En Düşük
9,7754
10:27513,53
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,84
|Açılış
|: 513,53
|
|Önceki Kapanış
|: 514,38
|
514,87
En Düşük
511,53
BIST En Aktif Hisseler10:27
|TSKB
|2,38
|264.586.462
|% -6,67
|
|KRDMD
|3,37
|252.793.646
|% -1,17
|
|ODAS
|3,30
|233.147.317
|% 3,45
|
|GARAN
|6,67
|201.002.120
|% 0,91
|
|PETKM
|4,21
|162.445.971
|% 2,68
|
|TSKB
|2,38
|264.586.462
|% -6,67
|
|KRDMD
|3,37
|252.793.646
|% -1,17
|
|ODAS
|3,30
|233.147.317
|% 3,45
|
|YKBNK
|2,22
|97.014.281
|% 1,37
|
|PETKM
|4,21
|162.445.971
|% 2,68
|
|10:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4517
|8,4548
|% 0,17
|
|Euro
|9,8613
|9,8676
|% 0,45
|
|Sterlin
|10,8859
|10,9405
|% 0,16
|
|Frank
|9,1648
|9,2200
|% 0,24
|
|Riyal
|2,2450
|2,2562
|% 0,05
|
|10:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.890
|1.890
|-5,71
|
|Altın Gr.
|514
|514
|-0,15
|
|Cumhuriyet
|3.398
|3.450
|60,00
|
|Tam
|3.383
|3.467
|51,34
|
|Yarım
|1.635
|1.677
|24,84
|
|Çeyrek
|820
|839
|12,42
|
|Gümüş.Ons
|23,95
|23,98
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,50
|6,51
|-0,03
|
|B. Petrol
|38,84
|38,84
|-0,13
|
Seans Raporu
10:27
daha fazla
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10:37TRCAS
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10:33EGCYH
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10:32CEOEM
Yüzde 9.96 oranında artışla 7.40 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 279, 490 adet işlem