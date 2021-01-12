***USDTR* *FNY* *GLDTR* *QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
12.01.2021 18:48
***USDTR******FNY******GLDTR******QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar [GLDTR, USDTR]
Türkçe
Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
12.01.2021 Tarihli Piyasa Yapıcılı İşlemler
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901658
BIST
18:051.550
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 13,34
|Açılış
|: 1.549
|
|Önceki Kapanış
|: 1.536
|
1.556
En Düşük
1.537
18:057,4902
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0060
|Açılış
|: 7,4950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5050
|
7,5183
En Düşük
7,4190
18:059,1160
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0165
|Açılış
|: 9,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1100
|
9,1392
En Düşük
9,0349
18:05443,66
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,33
|Açılış
|: 443,66
|
|Önceki Kapanış
|: 443,99
|
449,85
En Düşük
442,52
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ESEN
|23,54
|315.187.863
|% 10,00
|
|EUYO
|4,73
|2.584.081
|% 10,00
|
|COSMO
|10,45
|909.937
|% 10,00
|
|ARMDA
|56,65
|10.868.878
|% 10,00
|
|KLMSN
|19,69
|136.246.518
|% 10,00
|
|ISBIR
|3.690,00
|3.506.806
|% -10,00
|
|UMPAS
|3,30
|753.568
|% -9,84
|
|KONYA
|1.218,30
|268.839.330
|% -8,01
|
|YGYO
|1,55
|217.682.641
|% -7,19
|
|DENGE
|6,50
|2.775.424
|% -7,14
|
|SISE
|7,64
|3.176.422.576
|% 4,66
|
|TSKB
|1,90
|2.502.607.428
|% 4,97
|
|KOZAL
|119,00
|1.395.480.177
|% -0,92
|
|GARAN
|10,47
|1.279.207.825
|% -0,29
|
|THYAO
|12,86
|1.228.655.748
|% 1,26
|
|TSKB
|1,90
|2.502.607.428
|% 4,97
|
|SISE
|7,64
|3.176.422.576
|% 4,66
|
|SKBNK
|1,61
|560.588.284
|% -1,23
|
|EKGYO
|2,45
|667.915.821
|% -2,39
|
|ZOREN
|2,96
|701.226.115
|% 0,34
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4853
|7,4929
|% 0,12
|
|Euro
|9,1115
|9,1216
|% 0,24
|
|Sterlin
|10,1771
|10,2281
|% 0,86
|
|Frank
|8,3851
|8,4356
|% 0,10
|
|Riyal
|1,9897
|1,9997
|% 0,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.842
|1.842
|-3,22
|
|Altın Gr.
|443
|443
|-0,61
|
|Cumhuriyet
|2.945
|2.989
|0,00
|
|Tam
|2.933
|3.007
|2,62
|
|Yarım
|1.418
|1.455
|1,27
|
|Çeyrek
|711
|727
|0,63
|
|Gümüş.Ons
|25,30
|25,33
|0,36
|
|Gümüş Gr.
|6,09
|6,10
|0,09
|
|B. Petrol
|56,59
|56,59
|0,93
|