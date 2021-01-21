***USDTR* *FNY* *GLDTR* *QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
21.01.2021 18:54
***USDTR******FNY******GLDTR******QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar [GLDTR, USDTR]
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?arihli Piyasa Yapıcılı İşlemler
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903745
BIST
18:051.552
En Yüksek
|Değişim
|: -1,13%
|| -17,78
|Açılış
|: 1.578
|
|Önceki Kapanış
|: 1.569
|
1.582
En Düşük
1.552
18:057,3718
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -0,0473
|Açılış
|: 7,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4520
|
7,4247
En Düşük
7,3488
18:058,9609
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0247
|Açılış
|: 8,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0250
|
9,0243
En Düşük
8,9372
18:05442,07
En Yüksek
|Değişim
|: -0,82%
|| -3,68
|Açılış
|: 442,07
|
|Önceki Kapanış
|: 445,75
|
447,19
En Düşük
440,00
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GEDIK
|15,95
|54.103.798
|% 10,00
|
|TACTR
|16,50
|2.299.802
|% 10,00
|
|SNKRN
|33,00
|4.301.451
|% 10,00
|
|VERTU
|19,27
|72.670.225
|% 9,99
|
|SEKUR
|22,24
|3.303.129
|% 9,99
|
|YONGA
|34,54
|3.928.513
|% -9,86
|
|ORMA
|18,00
|1.033.077
|% -9,09
|
|ARTI
|7,82
|3.410.724
|% -7,57
|
|BASCM
|15,50
|1.571.904
|% -7,02
|
|JANTS
|490,10
|39.719.762
|% -7,00
|
|ODAS
|3,88
|649.850.160
|% 2,11
|
|HLGYO
|3,87
|578.616.080
|% 9,94
|
|IHLGM
|1,46
|353.526.839
|% 0,69
|
|OYAKC
|8,75
|266.099.432
|% 0,57
|
|SOKM
|14,16
|256.206.591
|% -2,01
|
|IHLGM
|1,46
|353.526.839
|% 0,69
|
|OYAKC
|8,75
|266.099.432
|% 0,57
|
|PEKGY
|2,44
|64.074.990
|% -0,41
|
|TURSG
|7,01
|155.557.212
|% -1,27
|
|BNTAS
|4,92
|94.136.298
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3670
|7,3710
|% -0,65
|
|Euro
|8,9551
|8,9600
|% -0,28
|
|Sterlin
|10,0912
|10,1419
|% -0,03
|
|Frank
|8,2824
|8,3323
|% -0,22
|
|Riyal
|1,9588
|1,9686
|% -0,58
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.863
|1.864
|-6,37
|
|Altın Gr.
|442
|442
|-3,64
|
|Cumhuriyet
|2.930
|2.975
|-9,00
|
|Tam
|2.917
|2.992
|-15,04
|
|Yarım
|1.410
|1.447
|-7,27
|
|Çeyrek
|707
|724
|-3,64
|
|Gümüş.Ons
|25,70
|25,73
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,10
|6,11
|-0,05
|
|B. Petrol
|56,19
|56,19
|0,11
|
Seans Raporu
18:05
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17:59JANTS
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