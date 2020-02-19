***USDTR* *FNY* *QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
19.02.2020 09:19
***USDTR******FNY******QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
18/02/2020 Tarihli Piyasa Yapıcı İşlemler
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820007
BIST
18:05119.574
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 119.574
|
0
En Düşük
0
18:056,0706
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0036
|Açılış
|: 6,0720
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0490
|
6,0721
En Düşük
6,0599
18:056,5562
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0054
|Açılış
|: 6,5560
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5550
|
6,5586
En Düşük
6,5397
18:05312,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,22
|Açılış
|: 312,94
|
|Önceki Kapanış
|: 312,72
|
313,33
En Düşük
311,94
BIST En Aktif Hisseler
|KARSN
|1,91
|191.732.210
|% 0,00
|
|ISYAT
|2,38
|74.360.522
|% 0,00
|
|ISFIN
|4,05
|307.243.318
|% 0,00
|
|GLRYH
|2,34
|73.326.200
|% 0,00
|
|HATEK
|8,34
|1.428.283
|% 0,00
|
|KARSN
|1,91
|191.732.210
|% 0,00
|
|ISYAT
|2,38
|74.360.522
|% 0,00
|
|ISFIN
|4,05
|307.243.318
|% 0,00
|
|GLRYH
|2,34
|73.326.200
|% 0,00
|
|HATEK
|8,34
|1.428.283
|% 0,00
|
|THYAO
|15,03
|1.903.132.522
|% 0,00
|
|GSRAY
|3,54
|1.676.472.592
|% 0,00
|
|ASELS
|29,18
|1.411.804.524
|% 0,00
|
|GUSGR
|2,89
|719.102.307
|% 0,00
|
|ODAS
|2,28
|652.964.737
|% 0,00
|
|GSRAY
|3,54
|1.676.472.592
|% 0,00
|
|ODAS
|2,28
|652.964.737
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,63
|454.144.091
|% 0,00
|
|GUSGR
|2,89
|719.102.307
|% 0,00
|
|ISGYO
|1,95
|420.161.037
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8647
|7,9041
|% 0,01
|
|Frank
|6,1494
|6,1864
|% 0,02
|
|Riyal
|1,6136
|1,6217
|% 0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.603
|1.604
|0,45
|
|Altın Gr.
|313
|313
|0,24
|
|Cumhuriyet
|2.060
|2.091
|23,00
|
|Tam
|2.049
|2.101
|20,70
|
|Yarım
|991
|1.016
|10,01
|
|Çeyrek
|497
|508
|5,01
|
|Gümüş.Ons
|18,25
|18,30
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,56
|3,57
|0,01
|
|B. Petrol
|58,16
|58,16
|0,41
|
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