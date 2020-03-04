***USDTR* *FNY* *QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
04.03.2020 09:05
***USDTR******FNY******QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
03/03/2020 Tarihli Piyasa Yapıcı İşlemler
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824100
BIST
18:05111.207
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 111.207
|
0
En Düşük
0
18:056,1293
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0257
|Açılış
|: 6,1470
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2260
|
6,1430
En Düşük
6,0934
18:056,8404
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0145
|Açılış
|: 6,8270
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9120
|
6,8556
En Düşük
6,8098
18:05323,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 2,59
|Açılış
|: 323,47
|
|Önceki Kapanış
|: 320,88
|
324,66
En Düşük
320,76
BIST En Aktif Hisseler
|ISFIN
|3,39
|85.754.383
|% 0,00
|
|KCHOL
|18,20
|62.595.560
|% 0,00
|
|KOZAA
|11,92
|126.673.559
|% 0,00
|
|OLMIP
|4,29
|4.017.487
|% 0,00
|
|PETKM
|3,80
|290.298.133
|% 0,00
|
|ISFIN
|3,39
|85.754.383
|% 0,00
|
|KCHOL
|18,20
|62.595.560
|% 0,00
|
|KOZAA
|11,92
|126.673.559
|% 0,00
|
|OLMIP
|4,29
|4.017.487
|% 0,00
|
|PETKM
|3,80
|290.298.133
|% 0,00
|
|ASELS
|30,48
|1.565.723.915
|% 0,00
|
|THYAO
|12,22
|1.205.977.083
|% 0,00
|
|GARAN
|10,19
|660.204.564
|% 0,00
|
|ODAS
|2,18
|434.832.005
|% 0,00
|
|HALKB
|6,49
|421.230.417
|% 0,00
|
|ODAS
|2,18
|434.832.005
|% 0,00
|
|KARSN
|1,90
|376.240.027
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,38
|256.167.952
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,56
|384.743.450
|% 0,00
|
|IHYAY
|1,15
|172.761.956
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8234
|7,8626
|% 0,40
|
|Frank
|6,3709
|6,4093
|% 0,17
|
|Riyal
|1,6275
|1,6357
|% 0,36
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.642
|1.643
|6,73
|
|Altın Gr.
|324
|324
|3,23
|
|Cumhuriyet
|2.101
|2.133
|-13,00
|
|Tam
|2.091
|2.143
|-14,01
|
|Yarım
|1.011
|1.037
|-6,78
|
|Çeyrek
|507
|518
|-3,38
|
|Gümüş.Ons
|17,23
|17,27
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,40
|0,03
|
|B. Petrol
|52,41
|52,41
|0,55
|
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