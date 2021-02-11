***USDTR* *FNY* *QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
11.02.2021 18:20
***USDTR******FNY******QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
11.02.2021 Tarihli Piyasa Yapıcılı İşlemler
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909139
BIST
18:051.546
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -1,52
|Açılış
|: 1.549
|
|Önceki Kapanış
|: 1.547
|
1.558
En Düşük
1.544
18:057,0288
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0290
|Açılış
|: 7,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0450
|
7,0666
En Düşük
7,0082
18:058,5502
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0069
|Açılış
|: 8,5250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5450
|
8,5845
En Düşük
8,5253
18:05415,98
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -1,88
|Açılış
|: 415,98
|
|Önceki Kapanış
|: 417,87
|
418,81
En Düşük
414,90
BIST En Aktif Hisseler18:00
|IDEAS
|29,92
|18.073.286
|% 10,00
|
|PARSN
|33,48
|134.424.883
|% 9,99
|
|ESEN
|42,06
|665.403.362
|% 9,99
|
|NIBAS
|31,06
|31.320.879
|% 9,99
|
|YESIL
|220,20
|17.590.056
|% 9,99
|
|UTPYA
|36,90
|77.922.644
|% -10,00
|
|TGSAS
|32,26
|45.435.690
|% -9,99
|
|SERVE
|17,29
|831.322
|% -9,99
|
|DITAS
|47,50
|75.329.152
|% -8,39
|
|DZGYO
|5,72
|17.369.297
|% -6,54
|
|KOZAL
|137,00
|1.917.053.565
|% 0,15
|
|SISE
|7,76
|1.616.701.757
|% 0,78
|
|DOHOL
|3,65
|1.221.997.359
|% 3,99
|
|KOZAA
|18,00
|1.175.854.833
|% 6,13
|
|GARAN
|9,95
|1.117.994.395
|% -2,26
|
|EKGYO
|2,57
|1.069.649.965
|% -2,28
|
|DOHOL
|3,65
|1.221.997.359
|% 3,99
|
|PETKM
|5,09
|1.090.174.880
|% -0,59
|
|SISE
|7,76
|1.616.701.757
|% 0,78
|
|KARSN
|5,05
|887.567.709
|% 4,99
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0254
|7,0288
|% -0,41
|
|Euro
|8,5399
|8,5502
|% -0,08
|
|Sterlin
|9,6782
|9,7268
|% -0,51
|
|Frank
|7,8602
|7,9076
|% -0,42
|
|Riyal
|1,8672
|1,8766
|% -0,44
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.840
|1.840
|-2,42
|
|Altın Gr.
|416
|416
|-2,13
|
|Cumhuriyet
|2.768
|2.810
|-22,00
|
|Tam
|2.756
|2.827
|-18,01
|
|Yarım
|1.332
|1.368
|-8,71
|
|Çeyrek
|668
|684
|-4,35
|
|Gümüş.Ons
|27,15
|27,19
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,13
|6,13
|0,01
|
|B. Petrol
|61,31
|61,31
|-0,16
|
Seans Raporu
18:00
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17:59GLRYH
Yüzde 5.56 oranında artışla 11.21 lira fiyatla işlem gören hissede 964, 344 adet işlem
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17:58IDGYO
Yüzde 9.99 oranında artışla 9.47 lira fiyatla işlem gören hissede 668, 225 adet işlem
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17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -2, 25 kaybederek (% -0.17 ) 1, 359
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17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : YESIL, MAKTK, AYEN, FMIZP, NIBAS, DIRIT, KONTR, KRGYO, YAPRK, KRONT
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17:57
DNISI, VERTU, GLRYH değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında