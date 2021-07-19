***USDTR* *FNY* *QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
19.07.2021 13:05
***USDTR******FNY******QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
19.07.2021 Tarihli Piyasa Yapıcılı İşlemler
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951625
BIST
12:351.352
En Yüksek
|Değişim
|: -0,86%
|| -11,69
|Açılış
|: 1.358
|
|Önceki Kapanış
|: 1.363
|
1.358
En Düşük
1.348
12:358,5588
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0276
|Açılış
|: 8,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5350
|
8,5989
En Düşük
8,5403
12:3510,0769
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -0,0632
|Açılış
|: 10,0950
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0650
|
10,1495
En Düşük
10,0416
12:35501,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 1,37
|Açılış
|: 501,66
|
|Önceki Kapanış
|: 500,41
|
502,34
En Düşük
498,59
BIST En Aktif Hisseler12:35
|PEGYO
|1,26
|962.303
|% 0,00
|
|NTHOL
|3,99
|14.626.094
|% 0,00
|
|ISGYO
|1,85
|2.298.685
|% 0,00
|
|KARSN
|3,77
|35.332.655
|% 0,00
|
|KARYE
|9,68
|128.255.336
|% 0,00
|
|PEGYO
|1,26
|962.303
|% 0,00
|
|NTHOL
|3,99
|14.626.094
|% 0,00
|
|ISGYO
|1,85
|2.298.685
|% 0,00
|
|KARSN
|3,77
|35.332.655
|% 0,00
|
|SASA
|29,90
|420.817.989
|% 0,00
|
|SASA
|29,90
|420.817.989
|% 0,00
|
|THYAO
|12,73
|226.609.756
|% 0,00
|
|GARAN
|8,27
|221.034.597
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,26
|146.389.561
|% 0,00
|
|KARYE
|9,68
|128.255.336
|% 0,00
|
|PEKGY
|1,02
|63.716.220
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,27
|118.083.461
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,05
|53.012.626
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,79
|66.046.923
|% 0,00
|
|GARAN
|8,27
|221.034.597
|% 0,00
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5544
|8,5588
|% -0,32
|
|Euro
|10,0722
|10,0769
|% -0,62
|
|Sterlin
|11,6006
|11,6587
|% -0,89
|
|Frank
|9,2517
|9,3074
|% -0,68
|
|Riyal
|2,2769
|2,2883
|% -0,21
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|501
|501
|0,55
|
|Cumhuriyet
|3.297
|3.347
|-15,00
|
|Tam
|3.285
|3.367
|-19,62
|
|Yarım
|1.588
|1.629
|-9,49
|
|Çeyrek
|796
|814
|-4,75
|
Seans Raporu
12:35
daha fazla
-
16:44
AVOD, BAGFS, KARYE değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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BLCYT, AKFGY, MEDTR değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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16:14
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