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***USDTR* *FNY* *QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi

27.07.2022 18:37
***USDTR* *FNY* *QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştiril


***USDTR******FNY******QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )

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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

27.07.2022 Tarihli Piyasa Yapıcılı İşlemler



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048317


BIST
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uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:052.543
Değişim :  -0,03% |  -0,79
Açılış :  2.567  
Önceki Kapanış :  2.544  
En Yüksek
2.574 En Düşük
2.537
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PRKAB 29,04 276.708.545 % 10,00  
LUKSK 66,60 16.861.204 % 9,99  
AYES 24,92 1.908.174 % 9,97  
EMNIS 39,94 2.057.781 % 9,97  
CMENT 37,50 1.287.225 % 9,97  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 17,8911 17,9188 % 0,22  
Euro 18,2019 18,2627 % -0,06  
Sterlin 21,6628 21,7714 % -0,04  
Frank 18,6484 18,7608 % 0,48  
Riyal 4,7508 4,7746 % 0,09  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.752 1.753 18,68  
Altın Gr. 1.010 1.010 13,02  
Cumhuriyet 6.708 6.810 77,00  
Tam 6.733 6.819 28,00  
Yarım 3.281 3.334 14,00  
Çeyrek 1.645 1.666 7,00  
Gümüş.Ons 19,89 19,91 0,82  
Gümüş Gr. 11,47 11,48 0,49  
B. Petrol 102 102 0,08  
Seans Raporu 18:05
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