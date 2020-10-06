***UTPYA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
06.10.2020 18:32
***UTPYA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )
İlgili Şirketler [UTPYA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. ve 6. maddelerindeki hükümler çerçevesinde, Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında Utopya Turizm İnşaat İşletmecilik Ticaret A.Ş. (UTPYA.E) payının piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle UTPYA.E payında 07/10/2020 tarihinden itibaren 3 ay süreyle mevcut "Açığa Satış Yasağı"na ilave olarak "Kredili İşlem Yasağı" ve "Brüt Takas" önleyici tedbirleri uygulanacaktır.
UTPYA.E payında tedbirlerin uygulanacağı son tarih 06/01/2021'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878740
BIST
18:051.154
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -7,00
|Açılış
|: 1.165
|
|Önceki Kapanış
|: 1.161
|
1.170
En Düşük
1.154
18:057,7907
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0261
|Açılış
|: 7,7770
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7600
|
7,8006
En Düşük
7,7419
18:059,1905
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0416
|Açılış
|: 9,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1100
|
9,1999
En Düşük
9,1224
18:05477,43
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,32
|Açılış
|: 477,43
|
|Önceki Kapanış
|: 477,75
|
480,66
En Düşük
475,76
BIST En Aktif Hisseler18:05
|INVEO
|31,90
|37.531.892
|% 10,00
|
|DNISI
|10,56
|7.989.869
|% 10,00
|
|YAPRK
|85,80
|1.796.309
|% 10,00
|
|SRVGY
|29,04
|12.292.990
|% 10,00
|
|BEYAZ
|9,35
|13.772.487
|% 10,00
|
|ROYAL
|4,32
|1.873.774
|% -10,00
|
|ISBIR
|2.594,10
|2.249.314
|% -10,00
|
|TKURU
|679,20
|945.446
|% -9,99
|
|KSTUR
|176,90
|931.595
|% -9,97
|
|YONGA
|35,66
|8.847.334
|% -9,95
|
|GARAN
|7,11
|2.170.558.708
|% -0,97
|
|ODAS
|3,27
|1.645.689.046
|% 8,28
|
|SISE
|6,85
|1.342.664.846
|% -2,42
|
|KRDMD
|3,47
|885.523.402
|% -0,86
|
|TURSG
|6,14
|851.717.888
|% 0,99
|
|ODAS
|3,27
|1.645.689.046
|% 8,28
|
|GARAN
|7,11
|2.170.558.708
|% -0,97
|
|ZOREN
|2,66
|703.064.030
|% 1,92
|
|KRDMD
|3,47
|885.523.402
|% -0,86
|
|CEMAS
|1,84
|432.348.740
|% 5,75
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7892
|7,7991
|% 0,44
|
|Euro
|9,1707
|9,1904
|% 0,45
|
|Sterlin
|10,0710
|10,1215
|% 0,21
|
|Frank
|8,4875
|8,5386
|% 0,43
|
|Riyal
|2,0725
|2,0829
|% 0,42
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.904
|1.905
|-8,76
|
|Altın Gr.
|478
|478
|0,14
|
|Cumhuriyet
|3.164
|3.212
|14,00
|
|Tam
|3.146
|3.226
|4,41
|
|Yarım
|1.521
|1.560
|2,13
|
|Çeyrek
|763
|780
|1,07
|
|Gümüş.Ons
|23,93
|23,98
|-0,41
|
|Gümüş Gr.
|6,00
|6,01
|-0,08
|
|B. Petrol
|42,16
|42,16
|0,87
|