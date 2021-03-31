***UTPYA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik









***UTPYA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )İlgili Şirketler [UTPYA]İlgili Fonlar []TürkçeEndeks Şirketlerinde DeğişiklikYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiEndeks Şirketlerinde DeğişiklikAçıklamalarUtopya Turizm payları, 01/04/2021 tarihinden itibaren Yakın İzleme Pazarı'nda işlem göreceğinden, BIST Piyasa Değeri Ağırlıklı Pay Endeksleri Temel Kuralları 7.1 maddesi gereğince söz konusu tarihten itibaren aşağıdaki tabloda belirtilen endekslerden çıkarılacaktır.Endeks Şirketlerinde DeğişiklikPay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik TarihiUTOPYA TURIZM XUTUM 01/04/2021UTOPYA TURIZM XTUMY 01/04/2021UTOPYA TURIZM XBANA 01/04/2021UTOPYA TURIZM XUHIZ 01/04/2021UTOPYA TURIZM XTRZM 01/04/2021UTOPYA TURIZM XSANT 01/04/2021http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922196BIST