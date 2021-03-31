***UTPYA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik
31.03.2021 16:28
***UTPYA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )
İlgili Şirketler [UTPYA]
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Endeks Şirketlerinde Değişiklik
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Bildirim İçeriği
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Açıklamalar
Utopya Turizm payları, 01/04/2021 tarihinden itibaren Yakın İzleme Pazarı'nda işlem göreceğinden, BIST Piyasa Değeri Ağırlıklı Pay Endeksleri Temel Kuralları 7.1 maddesi gereğince söz konusu tarihten itibaren aşağıdaki tabloda belirtilen endekslerden çıkarılacaktır.
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Pay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik Tarihi
UTOPYA TURIZM XUTUM 01/04/2021
UTOPYA TURIZM XTUMY 01/04/2021
UTOPYA TURIZM XBANA 01/04/2021
UTOPYA TURIZM XUHIZ 01/04/2021
UTOPYA TURIZM XTRZM 01/04/2021
UTOPYA TURIZM XSANT 01/04/2021
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922196
BIST
18:051.392
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -4,06
|Açılış
|: 1.397
|
|Önceki Kapanış
|: 1.396
|
1.404
En Düşük
1.390
18:058,2540
En Yüksek
|Değişim
|: -0,83%
|| -0,0693
|Açılış
|: 8,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2800
|
8,3986
En Düşük
8,2164
18:059,7446
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0297
|Açılış
|: 9,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7100
|
9,9109
En Düşük
9,6805
18:05453,57
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 2,25
|Açılış
|: 453,57
|
|Önceki Kapanış
|: 451,33
|
455,42
En Düşük
446,33
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ALCAR
|412,60
|30.749.765
|% 10,00
|
|LINK
|40,70
|32.143.180
|% 10,00
|
|BURVA
|31,04
|1.819.898
|% 9,99
|
|BTCIM
|15,97
|16.387.844
|% 9,99
|
|EMNIS
|23,78
|461.798
|% 9,99
|
|BRKO
|1,44
|3.394.181
|% -10,00
|
|NTHOL
|4,48
|134.206.858
|% -9,13
|
|ULUUN
|15,07
|273.686.377
|% -8,33
|
|MMCAS
|5,30
|71.923
|% -7,02
|
|CMBTN
|315,70
|63.245.134
|% -6,38
|
|GARAN
|6,69
|2.917.078.286
|% -1,33
|
|SASA
|45,12
|2.115.273.765
|% 1,48
|
|KOZAL
|119,00
|1.186.535.100
|% 3,30
|
|BJKAS
|8,33
|843.424.357
|% 9,89
|
|FROTO
|193,30
|721.153.318
|% -2,23
|
|GARAN
|6,69
|2.917.078.286
|% -1,33
|
|SKBNK
|1,19
|202.422.326
|% -0,83
|
|EKGYO
|1,91
|274.540.744
|% -1,04
|
|PETKM
|5,75
|668.505.590
|% -0,17
|
|BJKAS
|8,33
|843.424.357
|% 9,89
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2436
|8,2540
|% -0,83
|
|Euro
|9,7134
|9,7446
|% -0,30
|
|Sterlin
|11,3585
|11,4154
|% -0,48
|
|Frank
|8,7310
|8,7836
|% -0,86
|
|Riyal
|2,1934
|2,2044
|% -0,96
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.710
|1.710
|24,76
|
|Altın Gr.
|453
|453
|2,01
|
|Cumhuriyet
|2.980
|3.025
|2,00
|
|Tam
|2.965
|3.042
|0,65
|
|Yarım
|1.433
|1.471
|0,32
|
|Çeyrek
|719
|736
|0,16
|
|Gümüş.Ons
|24,36
|24,39
|0,35
|
|Gümüş Gr.
|6,45
|6,46
|0,02
|
|B. Petrol
|64,19
|64,19
|0,02
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59KRVGD
Yüzde -3.64 oranında düşüşle 17.76 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 921, 598 adet işlem
-
17:58KRTEK
Yüzde -3.99 oranında düşüşle 18.53 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 034, 185 adet işlem
-
17:55
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TAVHL, MGROS, BIMAS
-
17:55
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAL, EREGL, KOZAA
-
17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -1, 01 kaybederek (% -0.08 ) 1, 203