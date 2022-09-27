***UTPYA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Kod Değişikliği
27.09.2022 18:05
***UTPYA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Kod Değişikliği )
İlgili Şirketler [UTPYA]
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Kod Değişikliği
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
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Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
İlgili Pazar
YAKIN İZLEME PAZARI
Şirketin Eski Unvanı
Utopya Turizm İnşaat İşletmecilik Ticaret Anonim Şirketi
Şirketin Yeni Unvanı
Zedur Enerji Elektrik Üretim Anonim Şirketi
Eski Bülten Adı
UTOPYA TURIZM
Yeni Bülten Adı
ZEDUR ENERJI
Eski Kod
UTPYA
Yeni Kod
ZEDUR
Kod Değişikliği Geçerlilik Tarihi
03/10/2022
Açıklamalar
Borsamız Yakın İzleme Pazarı'nda işlem görmekte olan Utopya Turizm İnşaat İşletmecilik Ticaret Anonim Şirketi'nin ticaret unvanının "Zedur Enerji Elektrik Üretim Anonim Şirketi" olarak değişmesi nedeniyle bülten adı 28/09/2022 tarihinden itibaren "ZEDUR ENERJI" olarak değiştirilecektir. Mevcut "UTPYA" işlem kodu 03/10/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere "ZEDUR" olarak değiştirilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065502
BIST
18:053.266
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 5,49
|Açılış
|: 3.271
|
|Önceki Kapanış
|: 3.260
|
3.319
En Düşük
3.256
18:0518,4937
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0186
|Açılış
|: 18,5880
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5500
|
18,5132
En Düşük
18,4396
18:0517,8184
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0842
|Açılış
|: 17,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9200
|
17,9049
En Düşük
17,6995
18:05973,45
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 10,45
|Açılış
|: 973,45
|
|Önceki Kapanış
|: 963,00
|
975,94
En Düşük
962,58
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CANTE
|109,10
|114.726.750
|% 9,98
|
|AYES
|35,10
|2.376.243
|% 9,96
|
|KMPUR
|58,00
|103.883.508
|% 9,95
|
|KONTR
|58,10
|621.849.890
|% 9,93
|
|ARASE
|121,90
|127.797.063
|% 9,92
|
|ROYAL
|5,40
|1.040.849
|% -10,00
|
|ISGYO
|8,19
|18.092.898
|% -10,00
|
|ULUFA
|5,76
|1.243.313
|% -10,00
|
|KZBGY
|21,12
|324.581.788
|% -9,97
|
|EGSER
|32,00
|16.063.837
|% -9,96
|
|THYAO
|71,00
|4.883.850.983
|% 2,31
|
|SASA
|69,00
|3.481.133.721
|% 3,99
|
|GARAN
|19,62
|3.374.804.194
|% 1,82
|
|YKBNK
|7,24
|3.215.804.091
|% 4,47
|
|TSKB
|2,53
|3.063.930.062
|% -3,44
|
|TSKB
|2,53
|3.063.930.062
|% -3,44
|
|SKBNK
|2,06
|1.362.750.721
|% -9,65
|
|EKGYO
|3,98
|2.420.102.439
|% 1,27
|
|YKBNK
|7,24
|3.215.804.091
|% 4,47
|
|ISCTR
|7,84
|2.905.700.453
|% 2,22
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,4818
|18,4941
|% 0,10
|
|Euro
|17,8034
|17,8223
|% 0,50
|
|Sterlin
|19,8469
|19,9464
|% 0,93
|
|Frank
|18,6085
|18,7206
|% 0,55
|
|Riyal
|4,8994
|4,9240
|% 0,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.636
|1.636
|13,97
|
|Altın Gr.
|971
|971
|7,91
|
|Cumhuriyet
|6.572
|6.672
|-37,00
|
|Tam
|6.594
|6.690
|11,00
|
|Yarım
|3.208
|3.270
|2,00
|
|Çeyrek
|1.609
|1.635
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|18,61
|18,63
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|11,04
|11,06
|0,15
|
|B. Petrol
|84,99
|84,99
|2,13
|