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***UTPYA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Kod Değişikliği

27.09.2022 18:05
***UTPYA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Kod Değişikliği


***UTPYA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Kod Değişikliği )

İlgili Şirketler [UTPYA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kod Değişikliği

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği

İlgili Pazar
YAKIN İZLEME PAZARI
Şirketin Eski Unvanı
Utopya Turizm İnşaat İşletmecilik Ticaret Anonim Şirketi
Şirketin Yeni Unvanı
Zedur Enerji Elektrik Üretim Anonim Şirketi
Eski Bülten Adı
UTOPYA TURIZM
Yeni Bülten Adı
ZEDUR ENERJI
Eski Kod
UTPYA
Yeni Kod
ZEDUR
Kod Değişikliği Geçerlilik Tarihi
03/10/2022
Açıklamalar

Borsamız Yakın İzleme Pazarı'nda işlem görmekte olan Utopya Turizm İnşaat İşletmecilik Ticaret Anonim Şirketi'nin ticaret unvanının "Zedur Enerji Elektrik Üretim Anonim Şirketi" olarak değişmesi nedeniyle bülten adı 28/09/2022 tarihinden itibaren "ZEDUR ENERJI" olarak değiştirilecektir. Mevcut "UTPYA" işlem kodu 03/10/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere "ZEDUR" olarak değiştirilecektir.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065502


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KMPUR 58,00 103.883.508 % 9,95  
KONTR 58,10 621.849.890 % 9,93  
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Riyal 4,8994 4,9240 % 0,13  
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Altın Ons 1.636 1.636 13,97  
Altın Gr. 971 971 7,91  
Cumhuriyet 6.572 6.672 -37,00  
Tam 6.594 6.690 11,00  
Yarım 3.208 3.270 2,00  
Çeyrek 1.609 1.635 6,00  
Gümüş.Ons 18,61 18,63 0,26  
Gümüş Gr. 11,04 11,06 0,15  
B. Petrol 84,99 84,99 2,13  
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