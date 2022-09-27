***UTPYA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Kod Değişikliği









***UTPYA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Kod Değişikliği )İlgili Şirketler [UTPYA]İlgili Fonlar []TürkçeKod DeğişikliğiYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiİlgili PazarYAKIN İZLEME PAZARIŞirketin Eski UnvanıUtopya Turizm İnşaat İşletmecilik Ticaret Anonim ŞirketiŞirketin Yeni UnvanıZedur Enerji Elektrik Üretim Anonim ŞirketiEski Bülten AdıUTOPYA TURIZMYeni Bülten AdıZEDUR ENERJIEski KodUTPYAYeni KodZEDURKod Değişikliği Geçerlilik Tarihi03/10/2022AçıklamalarBorsamız Yakın İzleme Pazarı'nda işlem görmekte olan Utopya Turizm İnşaat İşletmecilik Ticaret Anonim Şirketi'nin ticaret unvanının "Zedur Enerji Elektrik Üretim Anonim Şirketi" olarak değişmesi nedeniyle bülten adı 28/09/2022 tarihinden itibaren "ZEDUR ENERJI" olarak değiştirilecektir. Mevcut "UTPYA" işlem kodu 03/10/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere "ZEDUR" olarak değiştirilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065502BIST