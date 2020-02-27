***UTPYA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.02.2020 15:58
***UTPYA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [UTPYA]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
UTPYA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822012
BIST
17:12111.626
En Yüksek
|Değişim
|: -3,08%
|| -3.544,90
|Açılış
|: 113.976
|
|Önceki Kapanış
|: 115.171
|
114.464
En Düşük
111.353
17:126,1760
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0235
|Açılış
|: 6,1720
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1600
|
6,1775
En Düşük
6,1506
17:126,7824
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 0,0849
|Açılış
|: 6,7650
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6930
|
6,7827
En Düşük
6,6963
17:12327,72
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 3,73
|Açılış
|: 327,72
|
|Önceki Kapanış
|: 323,99
|
328,21
En Düşük
323,71
BIST En Aktif Hisseler
|KRONT
|24,68
|70.958.771
|% 19,92
|
|OYAYO
|3,38
|60.949.234
|% 14,97
|
|OLMIP
|4,80
|15.646.913
|% 12,15
|
|EKIZ
|1,24
|296.615
|% 9,73
|
|MEMSA
|0,34
|432.674
|% 9,68
|
|ALGYO
|15,48
|147.450.589
|% -13,03
|
|SNPAM
|5,55
|1.941.344
|% -11,90
|
|IHYAY
|1,16
|98.229.843
|% -11,45
|
|BURCE
|6,80
|4.276.159
|% -10,05
|
|UTPYA
|5,20
|3.160.145
|% -10,03
|
|THYAO
|12,51
|2.342.223.077
|% -5,51
|
|ASELS
|28,00
|1.093.555.774
|% -3,45
|
|KRDMD
|2,77
|820.199.222
|% -4,81
|
|IHLGM
|1,31
|540.058.889
|% -1,50
|
|GARAN
|10,24
|473.912.135
|% -3,67
|
|IHLGM
|1,31
|540.058.889
|% -1,50
|
|KRDMD
|2,77
|820.199.222
|% -4,81
|
|EKGYO
|1,49
|338.860.352
|% -1,97
|
|THYAO
|12,51
|2.342.223.077
|% -5,51
|
|ODAS
|2,07
|318.430.848
|% -5,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9306
|7,9704
|% 0,15
|
|Frank
|6,3466
|6,3848
|% 1,13
|
|Riyal
|1,6404
|1,6487
|% 0,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.653
|1.653
|16,60
|
|Altın Gr.
|328
|328
|3,78
|
|Cumhuriyet
|2.171
|2.204
|23,00
|
|Tam
|2.162
|2.216
|26,48
|
|Yarım
|1.045
|1.072
|12,81
|
|Çeyrek
|524
|536
|6,41
|
|Gümüş.Ons
|17,97
|18,01
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,56
|3,57
|0,03
|
|B. Petrol
|50,93
|50,93
|-1,88
|