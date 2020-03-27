***UTPYA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.03.2020 10:13
***UTPYA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [UTPYA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
UTPYA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832560
BIST
11:3791.554
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 26,08
|Açılış
|: 91.834
|
|Önceki Kapanış
|: 91.528
|
92.299
En Düşük
91.305
11:376,4480
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 0,0525
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,4480
En Düşük
6,3903
11:377,1104
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,0506
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,1120
En Düşük
7,0479
11:37335,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,07
|Açılış
|: 335,58
|
|Önceki Kapanış
|: 335,50
|
337,11
En Düşük
333,90
BIST En Aktif Hisseler
|PGSUS
|34,54
|19.158.785
|% 10,00
|
|RYSAS
|6,38
|28.296.883
|% 10,00
|
|SASA
|7,26
|11.851.202
|% 10,00
|
|KAPLM
|5,06
|1.829.833
|% 10,00
|
|BNTAS
|2,42
|10.115.103
|% 10,00
|
|RTALB
|5,76
|5.888.817
|% -9,86
|
|GLRYH
|2,40
|3.982.798
|% -9,77
|
|ISYAT
|2,07
|4.698.982
|% -5,48
|
|QNBFB
|37,00
|506.825
|% -4,39
|
|DOKTA
|14,85
|2.661.150
|% -4,38
|
|THYAO
|9,49
|453.361.919
|% 2,59
|
|GARAN
|8,11
|247.273.081
|% 2,14
|
|ASELS
|24,12
|211.180.001
|% -0,58
|
|IPEKE
|8,25
|119.576.381
|% 4,17
|
|KOZAA
|9,97
|114.268.563
|% 1,63
|
|IHLGM
|0,89
|68.872.167
|% 5,95
|
|IHLAS
|0,46
|34.095.791
|% 0,00
|
|ODAS
|1,35
|83.216.602
|% 1,50
|
|YKBNK
|1,93
|101.559.386
|% -0,52
|
|THYAO
|9,49
|453.361.919
|% 2,59
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8225
|7,8618
|% 0,52
|
|Frank
|6,6623
|6,7025
|% 0,74
|
|Riyal
|1,7100
|1,7186
|% 0,71
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.617
|1.620
|-11,44
|
|Altın Gr.
|335
|336
|0,17
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,39
|14,45
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|2,99
|3,00
|0,04
|
|B. Petrol
|25,94
|25,94
|-0,40
|
Seans Raporu
daha fazla
-
11:52VKING
Yüzde 7.64 oranında artışla 4.65 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 229, 828 adet işlem
-
11:51
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TCELL, EREGL, PETKM
-
11:51XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 33, 38 artarak (% 0.04 ) 86, 829
-
11:51
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SODSN, EKIZ, COSMO, EMNIS, EGCYO, UZERB, EGCYH, OZRDN
-
11:51
Tabandan işlem gören hisse senetleri : ISMEN, ADBGR