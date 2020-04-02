***UTPYA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
02.04.2020 16:01
***UTPYA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [UTPYA]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
UTPYA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834254
BIST
16:1388.230
En Yüksek
|Değişim
|: -0,96%
|| -855,38
|Açılış
|: 89.748
|
|Önceki Kapanış
|: 89.085
|
90.409
En Düşük
88.082
16:136,6678
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -0,0346
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7126
En Düşük
6,6438
16:137,2870
En Yüksek
|Değişim
|: -0,96%
|| -0,0710
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3705
En Düşük
7,2642
16:13344,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 1,72
|Açılış
|: 344,88
|
|Önceki Kapanış
|: 343,16
|
344,92
En Düşük
339,41
BIST En Aktif Hisseler
|DARDL
|5,08
|1.655.801
|% 9,96
|
|BMELK
|1,33
|309.641
|% 9,92
|
|YAPRK
|7,43
|3.409.533
|% 9,91
|
|ITTFH
|2,33
|45.154.278
|% 9,91
|
|DAGHL
|3,00
|7.028.332
|% 9,89
|
|LUKSK
|6,30
|1.689.999
|% -10,00
|
|PINSU
|2,80
|14.480.006
|% -9,97
|
|RTALB
|4,62
|6.648.036
|% -9,94
|
|INFO
|7,09
|792.736
|% -9,91
|
|MTRYO
|2,82
|31.894.811
|% -9,90
|
|PETKM
|3,43
|1.975.084.247
|% 3,00
|
|GARAN
|7,57
|443.600.810
|% -3,44
|
|SASA
|7,35
|417.200.046
|% -6,96
|
|GSRAY
|2,21
|376.007.706
|% -9,43
|
|ECILC
|4,39
|329.261.301
|% -2,01
|
|PETKM
|3,43
|1.975.084.247
|% 3,00
|
|GSRAY
|2,21
|376.007.706
|% -9,43
|
|IHLGM
|1,00
|118.775.442
|% -6,54
|
|YKBNK
|1,83
|177.974.336
|% -2,14
|
|ADESE
|1,08
|104.187.638
|% 0,93
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2554
|8,2968
|% -0,12
|
|Frank
|6,8576
|6,8989
|% -0,83
|
|Riyal
|1,7705
|1,7794
|% -0,34
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.604
|1.605
|13,28
|
|Altın Gr.
|343
|343
|0,13
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,45
|14,48
|0,51
|
|Gümüş Gr.
|3,07
|3,08
|0,06
|
|B. Petrol
|26,90
|26,90
|2,16
|
Seans Raporu
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