***UTPYA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
30.04.2020 15:51
***UTPYA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
UTPYA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841675
BIST
15:41100.671
En Yüksek
|Değişim
|: -0,91%
|| -923,93
|Açılış
|: 101.996
|
|Önceki Kapanış
|: 101.595
|
102.328
En Düşük
100.617
15:416,9896
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0399
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9903
En Düşük
6,9408
15:417,6021
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0428
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6076
En Düşük
7,5375
15:41383,98
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 1,16
|Açılış
|: 383,98
|
|Önceki Kapanış
|: 382,83
|
386,67
En Düşük
381,85
BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|5,61
|29.720.686
|% 10,00
|
|BRISA
|9,46
|22.318.541
|% 10,00
|
|GOLTS
|15,62
|23.899.648
|% 10,00
|
|EGCYH
|0,44
|309.249
|% 10,00
|
|KONYA
|256,10
|31.854.318
|% 9,96
|
|DEVA
|16,20
|16.446.661
|% -10,00
|
|ARDYZ
|27,90
|14.317.220
|% -10,00
|
|DARDL
|7,11
|1.257.738
|% -10,00
|
|YBTAS
|6.291,90
|163.589
|% -10,00
|
|KRONT
|24,52
|49.596.718
|% -9,99
|
|GARAN
|8,35
|1.056.527.256
|% -0,71
|
|THYAO
|10,64
|481.741.837
|% 0,19
|
|ASELS
|27,10
|437.019.745
|% -1,09
|
|PETKM
|3,56
|394.094.338
|% -1,11
|
|AFYON
|2,60
|332.834.800
|% 2,36
|
|ADESE
|1,46
|201.000.212
|% -5,19
|
|AFYON
|2,60
|332.834.800
|% 2,36
|
|GARAN
|8,35
|1.056.527.256
|% -0,71
|
|IHLGM
|1,07
|118.773.210
|% -0,93
|
|PETKM
|3,56
|394.094.338
|% -1,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7082
|8,7518
|% 0,78
|
|Frank
|7,1593
|7,2025
|% 0,72
|
|Riyal
|1,8549
|1,8642
|% 0,62
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.706
|1.707
|-6,43
|
|Altın Gr.
|385
|385
|1,91
|
|Cumhuriyet
|2.466
|2.523
|10,80
|
|Tam
|2.530
|2.585
|11,00
|
|Yarım
|1.233
|1.264
|5,40
|
|Çeyrek
|618
|632
|2,70
|
|Gümüş.Ons
|14,88
|14,92
|-0,41
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,43
|0,01
|
|B. Petrol
|26,48
|26,48
|2,26
|
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