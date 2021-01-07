***UTPYA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.01.2021 15:21
***UTPYA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [UTPYA]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
UTPYA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897730
BIST
15:441.514
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 8,59
|Açılış
|: 1.512
|
|Önceki Kapanış
|: 1.505
|
1.519
En Düşük
1.506
15:447,3267
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0208
|Açılış
|: 7,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3550
|
7,3316
En Düşük
7,2382
15:449,0005
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0081
|Açılış
|: 8,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0350
|
9,0316
En Düşük
8,8939
15:44450,92
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,08
|Açılış
|: 450,92
|
|Önceki Kapanış
|: 450,84
|
452,39
En Düşük
445,13
BIST En Aktif Hisseler15:42
|TGSAS
|18,59
|10.726.453
|% 10,00
|
|MRSHL
|332,20
|16.591.099
|% 10,00
|
|JANTS
|485,40
|122.014.839
|% 9,99
|
|BRYAT
|520,80
|11.304.485
|% 9,99
|
|KSTUR
|159,70
|355.871
|% 9,99
|
|NIBAS
|44,56
|25.627.798
|% -9,98
|
|OLMIP
|8,75
|5.183.369
|% -9,98
|
|SNKRN
|31,44
|8.138.459
|% -9,97
|
|ORMA
|17,21
|1.842.618
|% -8,55
|
|TATGD
|11,45
|115.289.521
|% -7,14
|
|EKGYO
|2,60
|3.303.396.209
|% 9,70
|
|GARAN
|10,49
|1.166.861.767
|% 0,77
|
|ASELS
|18,96
|1.014.265.505
|% 1,44
|
|AKBNK
|7,51
|849.382.393
|% 2,04
|
|DOHOL
|3,40
|781.460.482
|% 4,94
|
|EKGYO
|2,60
|3.303.396.209
|% 9,70
|
|IHLGM
|1,42
|507.273.433
|% 8,40
|
|SKBNK
|1,57
|465.545.416
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,40
|781.460.482
|% 4,94
|
|TSKB
|1,84
|372.924.225
|% 2,22
|
|15:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3213
|7,3242
|% 0,25
|
|Euro
|8,9917
|9,0000
|% -0,10
|
|Sterlin
|9,9063
|9,9560
|% -0,09
|
|Frank
|8,2480
|8,2977
|% -0,42
|
|Riyal
|1,9437
|1,9534
|% 0,08
|
|15:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.918
|1.918
|-0,19
|
|Altın Gr.
|450
|450
|-0,80
|
|Cumhuriyet
|2.984
|3.030
|-45,00
|
|Tam
|2.970
|3.045
|-47,73
|
|Yarım
|1.436
|1.473
|-23,09
|
|Çeyrek
|720
|737
|-11,54
|
|Gümüş.Ons
|27,13
|27,17
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,36
|6,37
|-0,04
|
|B. Petrol
|54,34
|54,34
|0,04
|
Seans Raporu
15:42
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