***UTPYA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.02.2021 12:11
***UTPYA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [UTPYA]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
UTPYA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909052
BIST
15:091.553
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 6,12
|Açılış
|: 1.549
|
|Önceki Kapanış
|: 1.547
|
1.558
En Düşük
1.544
15:097,0391
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0187
|Açılış
|: 7,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0450
|
7,0666
En Düşük
7,0343
15:098,5532
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0039
|Açılış
|: 8,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5450
|
8,5845
En Düşük
8,5457
15:09417,16
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,71
|Açılış
|: 417,16
|
|Önceki Kapanış
|: 417,87
|
418,81
En Düşük
416,12
BIST En Aktif Hisseler15:09
|YESIL
|220,20
|15.834.622
|% 9,99
|
|NIBAS
|31,06
|30.548.169
|% 9,99
|
|DIRIT
|10,80
|3.624.556
|% 9,98
|
|MAALT
|285,70
|4.962.120
|% 9,97
|
|KONTR
|86,10
|70.756.396
|% 9,96
|
|TGSAS
|32,26
|34.502.298
|% -9,99
|
|SERVE
|17,29
|831.322
|% -9,99
|
|UTPYA
|37,82
|65.799.859
|% -7,76
|
|EKIZ
|13,00
|3.644.444
|% -6,47
|
|TACTR
|32,00
|4.396.867
|% -6,21
|
|KOZAL
|136,70
|909.007.047
|% -0,07
|
|EKGYO
|2,61
|775.382.313
|% -0,76
|
|SASA
|31,06
|726.606.079
|% 3,67
|
|PETKM
|5,19
|706.180.091
|% 1,37
|
|GARAN
|10,01
|596.676.063
|% -1,67
|
|EKGYO
|2,61
|775.382.313
|% -0,76
|
|DOHOL
|3,55
|583.092.707
|% 1,14
|
|PETKM
|5,19
|706.180.091
|% 1,37
|
|MAKTK
|4,28
|333.847.183
|% 6,73
|
|KARSN
|4,98
|384.295.278
|% 3,53
|
|15:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0350
|7,0391
|% -0,26
|
|Euro
|8,5477
|8,5532
|% -0,05
|
|Sterlin
|9,7066
|9,7553
|% -0,22
|
|Frank
|7,8759
|7,9233
|% -0,22
|
|Riyal
|1,8709
|1,8803
|% -0,24
|
|15:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.843
|1.843
|0,37
|
|Altın Gr.
|417
|417
|-0,75
|
|Cumhuriyet
|2.775
|2.817
|-15,00
|
|Tam
|2.762
|2.832
|-13,41
|
|Yarım
|1.335
|1.370
|-6,48
|
|Çeyrek
|670
|685
|-3,24
|
|Gümüş.Ons
|27,12
|27,14
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,14
|6,15
|0,02
|
|B. Petrol
|61,03
|61,03
|-0,44
|