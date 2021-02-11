***UTPYA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.02.2021 12:44
***UTPYA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
UTPYA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909056
BIST
14:051.553
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 5,66
|Açılış
|: 1.549
|
|Önceki Kapanış
|: 1.547
|
1.558
En Düşük
1.544
14:057,0466
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0112
|Açılış
|: 7,0530
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0450
|
7,0666
En Düşük
7,0361
14:058,5589
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0018
|Açılış
|: 8,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5450
|
8,5845
En Düşük
8,5457
14:05417,37
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,50
|Açılış
|: 417,37
|
|Önceki Kapanış
|: 417,87
|
418,81
En Düşük
416,12
BIST En Aktif Hisseler14:05
|IDEAS
|29,92
|13.566.049
|% 10,00
|
|YESIL
|220,20
|15.690.611
|% 9,99
|
|DIRIT
|10,80
|3.624.556
|% 9,98
|
|MAALT
|285,70
|4.962.120
|% 9,97
|
|KONTR
|86,10
|69.672.052
|% 9,96
|
|UTPYA
|36,90
|47.340.400
|% -10,00
|
|SERVE
|17,29
|831.322
|% -9,99
|
|EKIZ
|13,00
|3.644.444
|% -6,47
|
|TACTR
|32,00
|4.396.867
|% -6,21
|
|QNBFB
|68,00
|497.480
|% -5,56
|
|KOZAL
|136,90
|777.275.741
|% 0,07
|
|EKGYO
|2,61
|705.774.825
|% -0,76
|
|SASA
|31,06
|690.686.482
|% 3,67
|
|PETKM
|5,18
|656.368.785
|% 1,17
|
|DOHOL
|3,59
|489.904.846
|% 2,28
|
|EKGYO
|2,61
|705.774.825
|% -0,76
|
|DOHOL
|3,59
|489.904.846
|% 2,28
|
|PETKM
|5,18
|656.368.785
|% 1,17
|
|MAKTK
|4,25
|313.563.135
|% 5,99
|
|KARSN
|5,00
|352.933.666
|% 3,95
|
|14:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0436
|7,0466
|% -0,16
|
|Euro
|8,5533
|8,5589
|% 0,02
|
|Sterlin
|9,7176
|9,7664
|% -0,11
|
|Frank
|7,8860
|7,9335
|% -0,09
|
|Riyal
|1,8741
|1,8835
|% -0,07
|
|14:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.841
|1.841
|-1,63
|
|Altın Gr.
|418
|418
|-0,21
|
|Cumhuriyet
|2.778
|2.820
|-12,00
|
|Tam
|2.762
|2.834
|-11,31
|
|Yarım
|1.335
|1.371
|-5,47
|
|Çeyrek
|670
|685
|-2,73
|
|Gümüş.Ons
|27,10
|27,15
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,15
|6,16
|0,03
|
|B. Petrol
|61,10
|61,10
|-0,37
|
Seans Raporu
14:05
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14:18NATEN
Yüzde 4.04 oranında artışla 46.82 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 558, 677 adet işlem
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14:17XU100
Endeks 1, 553 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 38 üstünde . İşlem hacmi 12, 308.00 milyon TL de
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14:17PARSN
Yüzde 5.12 oranında artışla 32.00 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 415, 343 adet işlem
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14:16BSOKE
Yüzde 5.62 oranında artışla 3.38 lira fiyatla işlem gören hissede 24, 354, 681 adet işlem
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14:15KRONT
Yüzde 9.94 oranında artışla 78.50 lira fiyatla işlem gören hissede 48, 316 adet işlem