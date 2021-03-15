***UTPYA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.03.2021 17:49
***UTPYA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [UTPYA]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
UTPYA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918241
BIST
18:051.555
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -1,92
|Açılış
|: 1.559
|
|Önceki Kapanış
|: 1.557
|
1.566
En Düşük
1.553
18:057,5567
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0101
|Açılış
|: 7,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5550
|
7,6214
En Düşük
7,5029
18:059,0255
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0291
|Açılış
|: 9,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0300
|
9,0948
En Düşük
8,9524
18:05419,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,03
|Açılış
|: 419,38
|
|Önceki Kapanış
|: 419,35
|
422,31
En Düşük
417,11
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SAYAS
|19,81
|19.585.044
|% 9,99
|
|SANKO
|13,21
|52.186.827
|% 9,99
|
|GOZDE
|9,14
|334.629.677
|% 9,99
|
|TRILC
|19,48
|13.241.861
|% 9,99
|
|JANTS
|624,20
|254.644.714
|% 9,99
|
|POLTK
|333,90
|37.344.544
|% -10,00
|
|CASA
|169,20
|2.249.690
|% -10,00
|
|FENER
|31,54
|13.204.316
|% -9,99
|
|UZERB
|52,75
|1.416.303
|% -9,98
|
|SONME
|68,40
|388.414
|% -9,94
|
|GARAN
|8,73
|1.198.895.064
|% -2,13
|
|SISE
|7,79
|996.169.623
|% 1,70
|
|THYAO
|14,69
|965.313.088
|% 1,31
|
|SASA
|45,24
|930.535.090
|% 0,35
|
|OTKAR
|433,00
|877.154.962
|% 7,47
|
|EKGYO
|2,24
|415.973.807
|% -2,18
|
|GARAN
|8,73
|1.198.895.064
|% -2,13
|
|SISE
|7,79
|996.169.623
|% 1,70
|
|USAK
|2,75
|301.299.277
|% 4,17
|
|KRDMD
|7,55
|849.930.681
|% -1,18
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5533
|7,5567
|% -0,13
|
|Euro
|9,0174
|9,0255
|% -0,32
|
|Sterlin
|10,4680
|10,5205
|% -0,39
|
|Frank
|8,1059
|8,1547
|% -0,12
|
|Riyal
|2,0085
|2,0186
|% -0,15
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.726
|1.727
|2,93
|
|Altın Gr.
|419
|419
|0,02
|
|Cumhuriyet
|2.798
|2.841
|5,00
|
|Tam
|2.785
|2.857
|6,32
|
|Yarım
|1.346
|1.382
|3,06
|
|Çeyrek
|675
|691
|1,53
|
|Gümüş.Ons
|26,11
|26,14
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|6,34
|6,35
|0,05
|
|B. Petrol
|68,18
|68,18
|-1,04
|
Seans Raporu
18:05
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