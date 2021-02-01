***UTPYA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
01.02.2021 09:16
***UTPYA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [UTPYA]
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Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906618
BIST
10:121.473
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,91
|Açılış
|: 1.485
|
|Önceki Kapanış
|: 1.473
|
1.488
En Düşük
1.472
10:127,2581
En Yüksek
|Değişim
|: -0,84%
|| -0,0612
|Açılış
|: 7,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3700
|
7,3151
En Düşük
7,2525
10:128,8075
En Yüksek
|Değişim
|: -0,88%
|| -0,0779
|Açılış
|: 8,8350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9350
|
8,8821
En Düşük
8,7988
10:12435,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 1,83
|Açılış
|: 435,28
|
|Önceki Kapanış
|: 433,53
|
439,11
En Düşük
432,22
BIST En Aktif Hisseler10:12
|SEKUR
|35,42
|9.583.140
|% 10,00
|
|SNKRN
|29,12
|844.655
|% 9,97
|
|GLBMD
|9,94
|9.524.324
|% 9,96
|
|ISKPL
|21,42
|477.537
|% 9,96
|
|YAPRK
|123,60
|774.848
|% 9,96
|
|MERIT
|126,00
|205.380
|% -10,00
|
|TKURU
|292,50
|84.240
|% -10,00
|
|UMPAS
|2,19
|12.496
|% -9,88
|
|SNPAM
|23,00
|39.836
|% -9,45
|
|INTEM
|58,00
|680.050
|% -6,45
|
|EKGYO
|2,43
|146.185.849
|% 0,83
|
|KARSN
|5,39
|145.174.732
|% 3,45
|
|ODAS
|3,88
|142.870.461
|% 2,37
|
|SISE
|7,28
|122.246.747
|% 0,69
|
|GUBRF
|70,80
|105.648.954
|% -2,34
|
|EKGYO
|2,43
|146.185.849
|% 0,83
|
|ODAS
|3,88
|142.870.461
|% 2,37
|
|KARSN
|5,39
|145.174.732
|% 3,45
|
|DOHOL
|3,90
|92.675.664
|% 0,26
|
|IHLGM
|1,43
|30.305.901
|% 1,42
|
|10:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2532
|7,2581
|% -0,84
|
|Euro
|8,7965
|8,8075
|% -0,88
|
|Sterlin
|9,9424
|9,9922
|% -0,54
|
|Frank
|8,1103
|8,1591
|% -0,90
|
|Riyal
|1,9307
|1,9403
|% -0,77
|
|10:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.862
|1.862
|20,13
|
|Altın Gr.
|436
|436
|2,12
|
|Cumhuriyet
|2.908
|2.952
|-12,00
|
|Tam
|2.892
|2.968
|-14,15
|
|Yarım
|1.398
|1.436
|-6,85
|
|Çeyrek
|701
|718
|-3,42
|
|Gümüş.Ons
|28,82
|28,87
|1,95
|
|Gümüş Gr.
|6,76
|6,77
|0,44
|
|B. Petrol
|55,36
|55,36
|0,34
|