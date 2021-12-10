***UTPYA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
10.12.2021 13:07
***UTPYA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler UTPYA
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Zekai Dursun tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982625
BIST
13:042.032
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,95
|Açılış
|: 2.034
|
|Önceki Kapanış
|: 2.031
|
2.043
En Düşük
2.016
13:0413,9411
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 0,1539
|Açılış
|: 13,9050
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7900
|
13,9598
En Düşük
13,7533
13:0415,7403
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 0,1445
|Açılış
|: 15,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5800
|
15,7553
En Düşük
15,5619
13:04793,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 5,96
|Açılış
|: 793,50
|
|Önceki Kapanış
|: 787,25
|
794,87
En Düşük
785,05
BIST En Aktif Hisseler13:02
|EUHOL
|2,31
|22.066.446
|% 10,00
|
|RNPOL
|15,91
|12.546.690
|% 9,95
|
|ISBIR
|66,55
|6.476.979
|% 9,91
|
|FLAP
|3,14
|80.119.380
|% 9,79
|
|AVGYO
|2,27
|51.143.879
|% 9,66
|
|PRKAB
|64,80
|13.730.342
|% -10,00
|
|DOBUR
|138,00
|2.128.650
|% -9,98
|
|UTPYA
|12,40
|6.716.770
|% -9,95
|
|MMCAS
|4,37
|1.019.202
|% -9,90
|
|CRDFA
|3,95
|84.813.403
|% -9,82
|
|THYAO
|22,50
|3.370.048.315
|% 2,27
|
|KRDMD
|10,54
|1.231.276.831
|% 0,38
|
|SISE
|15,57
|1.187.805.385
|% 1,10
|
|PETKM
|9,11
|1.012.481.440
|% 1,90
|
|TUPRS
|172,00
|899.446.285
|% 4,37
|
|EKGYO
|2,55
|521.480.947
|% 0,79
|
|THYAO
|22,50
|3.370.048.315
|% 2,27
|
|KRDMD
|10,54
|1.231.276.831
|% 0,38
|
|TSKB
|1,62
|182.302.087
|% -0,61
|
|PETKM
|9,11
|1.012.481.440
|% 1,90
|
|13:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,9305
|13,9398
|% 1,11
|
|Euro
|15,6991
|15,7338
|% 0,88
|
|Sterlin
|18,3334
|18,4254
|% 0,87
|
|Frank
|15,0164
|15,1069
|% 0,99
|
|Riyal
|3,7018
|3,7204
|% 1,02
|
|13:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.771
|1.771
|-4,39
|
|Altın Gr.
|792
|793
|5,39
|
|Cumhuriyet
|5.237
|5.316
|22,00
|
|Tam
|5.211
|5.341
|19,67
|
|Yarım
|2.519
|2.584
|9,52
|
|Çeyrek
|1.263
|1.292
|4,75
|
|Gümüş.Ons
|21,88
|21,91
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|9,79
|9,80
|0,05
|
|B. Petrol
|74,66
|74,66
|0,24
|