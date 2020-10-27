***UTPYA* *MERIT* *KSTUR* *ISBIR* *BRKO* *TIRE*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu
27.10.2020 16:37
***UTPYA******MERIT******KSTUR******ISBIR******BRKO******TIRE*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )
Özet Bilgi DÖNÜŞÜM
İlgili Şirketler BRKO, ISBIR, KSTUR, MERIT, TIRE, UTPYA
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Ünvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Ünvanı Nominal Tutar (TL)* Tsp İşlemi ** Satış Kısıtı **
BRKO 1 BIRKO BIRLESIK KOYUNLULULAR MENSUCAT TICARET VE SANAYI A.S. E MURAT SÖNMEZ 28.756,970
BRKO 2 BIRKO BIRLESIK KOYUNLULULAR MENSUCAT TICARET VE SANAYI A.S. E MUSTAFA ADALI 8.500,000
BRKO 3 BIRKO BIRLESIK KOYUNLULULAR MENSUCAT TICARET VE SANAYI A.S. E YAHYA TEL 30.909,720
ISBIR 4 ISBIR HOLDING A.S. E SELIM ERGIN 120,550
KSTUR 5 KUSTUR KUSADASI TURIZM ENDÜSTRISI A.S. E RAFET GÜLAY ALTAY 4.337,860
MERIT 6 MERIT TURIZM YATIRIM VE ISLETME A.S. E NEVZAT HIDIMOGLU 305,000
TIRE 7 MONDI TIRE KUTSAN KAGIT VE AMBALAJ SANAYI A.S. E HALIL IBRAHIM ÖLMEZ 1.520,960
UTPYA 8 UTOPYA TURIZM INSAAT ISLETMECILIK TICARET A.S. E KAMIL DÖNMEZ 22.500,000
(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884343
BIST