***UTPYA* *SEKFK* *EUKYO* *SKY* *MGROS* *ARSAN* *SKYMD*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
27.01.2021 09:20
***UTPYA******SEKFK******EUKYO******SKY******MGROS******ARSAN******SKYMD*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [SKY, SKYMD, ARSAN, EUKYO, MGROS, SEKFK, UTPYA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904544
BIST
10:381.538
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 1,59
|Açılış
|: 1.536
|
|Önceki Kapanış
|: 1.536
|
1.541
En Düşük
1.532
10:387,3621
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0182
|Açılış
|: 7,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3850
|
7,3863
En Düşük
7,3418
10:388,9541
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0158
|Açılış
|: 8,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9700
|
8,9851
En Düşük
8,9312
10:38437,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,78
|Açılış
|: 437,89
|
|Önceki Kapanış
|: 437,11
|
439,26
En Düşük
435,65
BIST En Aktif Hisseler10:38
|GEDIK
|23,32
|57.335.698
|% 10,00
|
|KONTR
|48,46
|59.124.740
|% 9,99
|
|INVEO
|161,80
|22.982.017
|% 9,99
|
|LUKSK
|48,44
|4.144.282
|% 9,99
|
|QNBFL
|145,30
|1.274.717
|% 9,99
|
|POLTK
|397,40
|8.302.083
|% -9,99
|
|SONME
|67,65
|213.300
|% -9,98
|
|SNKRN
|26,74
|73.642
|% -9,97
|
|MERIT
|131,30
|114.231
|% -9,95
|
|KSTUR
|191,20
|405.726
|% -9,94
|
|EKGYO
|2,55
|377.391.759
|% 0,39
|
|KARSN
|5,08
|327.985.234
|% 1,20
|
|KRDMD
|7,03
|299.498.206
|% 1,88
|
|GARAN
|9,42
|290.742.301
|% -1,05
|
|DOHOL
|3,97
|248.439.566
|% -1,73
|
|EKGYO
|2,55
|377.391.759
|% 0,39
|
|TSKB
|1,97
|145.234.941
|% 2,07
|
|KARSN
|5,08
|327.985.234
|% 1,20
|
|DOHOL
|3,97
|248.439.566
|% -1,73
|
|SKBNK
|1,52
|87.862.995
|% 1,33
|
|10:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3575
|7,3621
|% 0,25
|
|Euro
|8,9471
|8,9541
|% 0,18
|
|Sterlin
|10,0926
|10,1432
|% 0,34
|
|Frank
|8,2741
|8,3240
|% 0,26
|
|Riyal
|1,9583
|1,9682
|% 0,33
|
|10:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.850
|1.850
|-1,46
|
|Altın Gr.
|438
|438
|0,76
|
|Cumhuriyet
|2.910
|2.954
|-26,00
|
|Tam
|2.898
|2.971
|-24,18
|
|Yarım
|1.401
|1.437
|-11,70
|
|Çeyrek
|703
|719
|-5,85
|
|Gümüş.Ons
|25,39
|25,43
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,00
|6,01
|0,00
|
|B. Petrol
|56,02
|56,02
|0,38
|
Seans Raporu
10:38
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10:49KRSTL
Yüzde 4.05 oranında artışla 4.37 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 508, 033 adet işlem
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10:48RTALB
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10:47GLBMD
Yüzde 6.71 oranında artışla 9.22 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 459, 716 adet işlem
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10:46
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler DOHOL, GARAN, PGSUS
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10:46
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KRDMD, TSKB, TTKOM