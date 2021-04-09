***UTPYA* *ULUUN* *MERKO* *FRIGO* *COSMO* *FORMT*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
09.04.2021 09:26
***UTPYA******ULUUN******MERKO******FRIGO******COSMO******FORMT*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [COSMO, FORMT, FRIGO, ULUUN, UTPYA, MERKO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır. Bu açıklamanın MKK tarafından yapılmış olması, ilgili kişilerin (a) bendi de dahil olmak üzere, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/925973
BIST
12:121.407
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -9,50
|Açılış
|: 1.415
|
|Önceki Kapanış
|: 1.417
|
1.415
En Düşük
1.407
12:128,1439
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0114
|Açılış
|: 8,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1450
|
8,1726
En Düşük
8,1219
12:129,6893
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0274
|Açılış
|: 9,6550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6800
|
9,7257
En Düşük
9,6635
12:12457,27
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -1,98
|Açılış
|: 457,29
|
|Önceki Kapanış
|: 459,25
|
460,57
En Düşük
456,03
BIST En Aktif Hisseler12:10
|TUREX
|14,52
|189.239
|% 10,00
|
|ORMA
|30,84
|398.021
|% 9,99
|
|NTGAZ
|16,53
|41.801.907
|% 9,98
|
|MTRKS
|40,98
|371.730
|% 9,98
|
|TRILC
|52,70
|131.207.890
|% 9,93
|
|UTPYA
|19,64
|1.471.370
|% -9,99
|
|FENER
|33,48
|18.266.454
|% -9,95
|
|KRTEK
|16,99
|9.358.388
|% -8,16
|
|UZERB
|46,00
|25.438
|% -6,12
|
|SILVR
|6,31
|20.907.075
|% -5,96
|
|BJKAS
|10,88
|504.535.697
|% 6,98
|
|EREGL
|16,10
|433.931.141
|% 1,64
|
|KRDMD
|7,42
|259.535.760
|% -0,13
|
|JANTS
|879,10
|256.843.522
|% 3,42
|
|GARAN
|6,74
|200.012.961
|% -0,30
|
|ITTFH
|2,90
|190.775.305
|% 9,85
|
|EKGYO
|1,92
|93.280.733
|% -0,52
|
|GSRAY
|3,88
|182.347.657
|% 4,30
|
|DOHOL
|3,30
|155.037.021
|% -1,79
|
|BJKAS
|10,88
|504.535.697
|% 6,98
|
|12:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1358
|8,1452
|% 0,16
|
|Euro
|9,6799
|9,6900
|% -0,27
|
|Sterlin
|11,1371
|11,1929
|% -0,04
|
|Frank
|8,7673
|8,8201
|% -0,01
|
|Riyal
|2,1662
|2,1770
|% 0,16
|
|12:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|457
|457
|-1,82
|
|Cumhuriyet
|3.020
|3.090
|16,00
|
|Tam
|3.007
|3.083
|-24,19
|
|Yarım
|1.453
|1.491
|-11,70
|
|Çeyrek
|729
|746
|-5,85
|
Seans Raporu
12:10
daha fazla
-
12:22XU100
Endeks 1, 408 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 62 altında . İşlem hacmi 5, 202.00 milyon TL de
-
12:20YGYO
Yüzde -5.19 oranında düşüşle 1.28 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 481, 603 adet işlem
-
12:18MRGYO
Yüzde -5.28 oranında düşüşle 2.51 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 649, 382 adet işlem
-
12:17
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TAVHL, PGSUS, DOHOL
-
12:17
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler EREGL, HALKB, VAKBN