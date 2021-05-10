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***UTPYA*** UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

10.05.2021 20:57



***UTPYA*** UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
YKY Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2021 - 31.12.2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar

Şirket Yönetim Kurulumuz şirket merkezinde  toplanarak Denetim Komitesinin  20.04.2021 tarihli tavsiye kararına  istinaden Sermaye  Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında  Tebliğ'in ilgili  hükümleri uyarınca 2021 hesap yılı ile ilgili olarak  yapılacak bağımsız  denetim işlemlerini yapmak üzere  " YKY Bağımsız  Denetim ve YMM A.Ş. " ile  çalışılmasına ve yapılacak  ilk Genel Kurul  Toplantısında ortaklarımızın  onayına sunulmasına oybirliği ile karar  verilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936071


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