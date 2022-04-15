***UTPYA*** UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
15.04.2022 18:52
***UTPYA*** UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Güncel Bağımsız Denetim Danışmanlık ve YMM A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022 - 31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirket Yönetim Kurulumuz 15.04.2022 tarihinde şirket merkezinde toplanarak ve Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2022 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Güncel Bağımsız Denetim Danışmanlık ve YMM A.Ş.'nin seçilmesine ve bu seçimin yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısında Genel Kurul'un onayına sunulmasına oy birliği ile karar vermiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021275
BIST
18:052.494
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 2.475
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|Önceki Kapanış
|: 2.494
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2.497
En Düşük
2.472
18:0514,6437
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
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|Açılış
|: 14,6155
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6100
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14,6477
En Düşük
14,6093
18:0515,8250
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
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|Açılış
|: 15,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7950
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15,8549
En Düşük
15,7813
18:05933,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 4,67
|Açılış
|: 933,84
|
|Önceki Kapanış
|: 929,18
|
935,62
En Düşük
926,83
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KENT
|214,50
|2.368.313
|% 10,00
|
|IHAAS
|16,94
|18.426.693
|% 10,00
|
|MZHLD
|40,14
|23.127.870
|% 9,97
|
|OYYAT
|54,10
|169.353.802
|% 9,96
|
|SUMAS
|87,25
|1.167.248
|% 9,96
|
|ERSU
|4,90
|63.295.345
|% -7,55
|
|OYLUM
|2,32
|8.805.993
|% -4,92
|
|PKART
|17,47
|14.277.882
|% -4,01
|
|ISSEN
|18,32
|30.630.175
|% -3,38
|
|AKENR
|1,72
|21.408.053
|% -3,37
|
|GARAN
|13,90
|2.590.037.105
|% 1,46
|
|THYAO
|37,74
|2.409.835.557
|% 1,02
|
|EKGYO
|2,94
|1.702.502.215
|% -1,34
|
|YKBNK
|5,19
|1.377.685.992
|% 0,97
|
|HEKTS
|22,28
|1.327.061.479
|% -3,30
|
|EKGYO
|2,94
|1.702.502.215
|% -1,34
|
|TSKB
|1,88
|589.234.657
|% 1,62
|
|YKBNK
|5,19
|1.377.685.992
|% 0,97
|
|ODAS
|2,32
|605.393.512
|% 0,43
|
|GARAN
|13,90
|2.590.037.105
|% 1,46
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6382
|14,6463
|% 0,10
|
|Euro
|15,8085
|15,8202
|% -0,04
|
|Sterlin
|19,0091
|19,1044
|% -0,25
|
|Frank
|15,4350
|15,5280
|% -0,11
|
|Riyal
|3,8909
|3,9104
|% 0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.984
|1.985
|9,81
|
|Altın Gr.
|933
|933
|4,24
|
|Cumhuriyet
|6.148
|6.241
|2,00
|
|Tam
|6.119
|6.272
|11,83
|
|Yarım
|2.958
|3.034
|5,72
|
|Çeyrek
|1.483
|1.517
|2,86
|
|Gümüş.Ons
|25,76
|25,79
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|12,11
|12,12
|0,03
|
|B. Petrol
|112
|112
|0,36
|