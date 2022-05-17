***UTPYA*** UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
17.05.2022 14:47
***UTPYA*** UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.05.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
11.05.2022 tarihinde Şirket Yönetim Kurulumuz Şirket Esas Sözleşmesinin Unvan Başlıklı 2 No lu maddesini "Zedur Enerji Elektrik Üretim A.Ş." olarak değiştirilmesi hususunda karar almış olup aynı gün KAP' dan duyurulmuştur. Şirket unvanının değiştirilmesini teminen esas sözleşme tadili onayı için Sermaye Piyasası Kurulu' na 17.05.2022 tarihinde başvuru yapılmıştır. Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030834
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|SISE
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|Alış
|Satış
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|Dolar
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|16,6681
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|927
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|6.283
|111,00
|
|Tam
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|6.307
|96,46
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|Yarım
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|3.051
|46,66
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|1.491
|1.525
|23,33
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|Gümüş.Ons
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|21,77
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