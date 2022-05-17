***UTPYA*** UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***UTPYA*** UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi11.05.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar11.05.2022 tarihinde Şirket Yönetim Kurulumuz Şirket Esas Sözleşmesinin Unvan Başlıklı 2 No lu maddesini "Zedur Enerji Elektrik Üretim A.Ş." olarak değiştirilmesi hususunda karar almış olup aynı gün KAP' dan duyurulmuştur. Şirket unvanının değiştirilmesini teminen esas sözleşme tadili onayı için Sermaye Piyasası Kurulu' na 17.05.2022 tarihinde başvuru yapılmıştır. Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030834BIST