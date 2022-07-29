***UTPYA*** UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***UTPYA*** UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi17.05.2022 - 11.05.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin ticari unvanının " Zedur Enerji Elektrik Üretim A.Ş." olarak değiştirilmesine yönelik şirketimiz esas sözleşmesinin " Unvan " başlıklı 2. maddesinde yapılması planlanan değişikliğe ilişkin esas sözleşme tadil başvurumuza Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygun görüş verilmiş olup 28.07.2022 tarih 37 no lu bültende yayınlanmıştır. Konu ile ilgili gelişmeler KAP 'dan duyurulacaktır. Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049075BIST