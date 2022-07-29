***UTPYA*** UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
29.07.2022 09:50
***UTPYA*** UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.05.2022 - 11.05.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin ticari unvanının " Zedur Enerji Elektrik Üretim A.Ş." olarak değiştirilmesine yönelik şirketimiz esas sözleşmesinin " Unvan " başlıklı 2. maddesinde yapılması planlanan değişikliğe ilişkin esas sözleşme tadil başvurumuza Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygun görüş verilmiş olup 28.07.2022 tarih 37 no lu bültende yayınlanmıştır. Konu ile ilgili gelişmeler KAP 'dan duyurulacaktır. Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049075
BIST
18:052.543
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 2.543
|
0
En Düşük
0
18:0517,9404
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0181
|Açılış
|: 17,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0450
|
18,0233
En Düşük
17,8891
18:0518,3880
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,1116
|Açılış
|: 18,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2600
|
18,4112
En Düşük
18,2596
18:051.018,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 6,06
|Açılış
|: 1.018,65
|
|Önceki Kapanış
|: 1.012,59
|
1.019,66
En Düşük
1.010,45
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AFYON
|3,59
|14.908.523
|% 0,00
|
|AGYO
|4,17
|16.450.895
|% 0,00
|
|AKBNK
|8,51
|1.378.914.859
|% 0,00
|
|AGHOL
|63,30
|199.834.692
|% 0,00
|
|ADEL
|27,18
|28.151.284
|% 0,00
|
|AFYON
|3,59
|14.908.523
|% 0,00
|
|AGYO
|4,17
|16.450.895
|% 0,00
|
|AKBNK
|8,51
|1.378.914.859
|% 0,00
|
|AGHOL
|63,30
|199.834.692
|% 0,00
|
|ADEL
|27,18
|28.151.284
|% 0,00
|
|THYAO
|49,70
|3.419.422.315
|% 0,00
|
|SISE
|21,24
|1.959.749.105
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,64
|1.505.919.559
|% 0,00
|
|AKBNK
|8,51
|1.378.914.859
|% 0,00
|
|EKGYO
|3,15
|1.372.979.457
|% 0,00
|
|EKGYO
|3,15
|1.372.979.457
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,64
|1.505.919.559
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,61
|371.234.582
|% 0,00
|
|TSKB
|2,61
|498.662.668
|% 0,00
|
|ODAS
|3,72
|707.622.298
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9335
|17,9370
|% 0,08
|
|Euro
|18,3687
|18,3901
|% 0,62
|
|Sterlin
|21,8728
|21,9825
|% 0,46
|
|Frank
|18,7854
|18,8986
|% 0,42
|
|Riyal
|4,7615
|4,7854
|% 0,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.765
|1.765
|8,96
|
|Altın Gr.
|1.018
|1.018
|5,73
|
|Cumhuriyet
|6.708
|6.810
|77,00
|
|Tam
|6.766
|6.858
|24,00
|
|Yarım
|3.297
|3.353
|12,00
|
|Çeyrek
|1.653
|1.676
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|20,15
|20,19
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|11,63
|11,65
|0,09
|
|B. Petrol
|102
|102
|0,46
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59MIPAZ
Yüzde -3.08 oranında düşüşle 7.88 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 908, 250 adet işlem
-
17:57ITTFH
Yüzde -4.17 oranında düşüşle 1.61 lira fiyatla işlem gören hissede 85, 058, 428 adet işlem
-
17:56AYDEM
Yüzde -3.15 oranında düşüşle 9.85 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 619, 369 adet işlem
-
17:55ESCOM
Yüzde -3.85 oranında düşüşle 21.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 472, 522 adet işlem
-
17:54FENER
Yüzde -8.68 oranında düşüşle 49.86 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 894, 112 adet işlem