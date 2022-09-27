***UTPYA*** UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme
27.09.2022 16:25
***UTPYA*** UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar
Şirketimiz Esas Sözleşmesi' nin " Unvan " başlıklı 2.Maddesi, 20.09.2022 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısında görüşülerek tadil edilmiş olup, yeni unvan " Zedur Enerji Elektrik Üretim A.Ş. " olarak 27.09.2022 tarihinde Ticaret Sicil nezdinde tescil edilmiş ve aynı tarihli Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir. Şirketimizin güncellenmiş Esas Sözleşmesi ekte PDF formatında sunulmuştur. Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
2 27/09/2022 27/09/2022 10669
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065478
BIST
16:463.297
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 37,08
|Açılış
|: 3.271
|
|Önceki Kapanış
|: 3.260
|
3.319
En Düşük
3.265
16:4618,4937
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0186
|Açılış
|: 18,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5500
|
18,5132
En Düşük
18,4396
16:4617,7936
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0594
|Açılış
|: 17,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9200
|
17,9049
En Düşük
17,6995
16:46972,92
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 9,92
|Açılış
|: 972,92
|
|Önceki Kapanış
|: 963,00
|
975,94
En Düşük
962,58
BIST En Aktif Hisseler16:44
|KMPUR
|58,00
|100.202.770
|% 9,95
|
|KUVVA
|45,08
|1.674.158
|% 9,95
|
|ISFIN
|6,86
|46.613.047
|% 9,94
|
|KONTR
|58,10
|414.652.657
|% 9,93
|
|ARASE
|121,90
|126.380.098
|% 9,92
|
|ISGYO
|8,19
|17.429.639
|% -10,00
|
|ULUFA
|5,76
|1.152.708
|% -10,00
|
|EGSER
|32,00
|15.697.949
|% -9,96
|
|ZOREN
|3,83
|1.073.835.871
|% -9,88
|
|SKBNK
|2,06
|1.359.976.953
|% -9,65
|
|THYAO
|71,70
|3.810.215.812
|% 3,31
|
|GARAN
|19,92
|2.871.232.152
|% 3,37
|
|TSKB
|2,52
|2.800.435.439
|% -3,82
|
|YKBNK
|7,37
|2.694.197.402
|% 6,35
|
|SASA
|67,80
|2.460.009.173
|% 2,19
|
|TSKB
|2,52
|2.800.435.439
|% -3,82
|
|SKBNK
|2,06
|1.359.976.953
|% -9,65
|
|EKGYO
|4,05
|1.943.593.746
|% 3,05
|
|YKBNK
|7,37
|2.694.197.402
|% 6,35
|
|ISCTR
|7,97
|2.427.183.554
|% 3,91
|
|16:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,4699
|18,4968
|% 0,12
|
|Euro
|17,7951
|17,8131
|% 0,44
|
|Sterlin
|19,8524
|19,9520
|% 0,96
|
|Frank
|18,6474
|18,7597
|% 0,76
|
|Riyal
|4,8991
|4,9237
|% 0,13
|
|16:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.638
|1.639
|16,28
|
|Altın Gr.
|972
|972
|8,92
|
|Cumhuriyet
|6.576
|6.676
|-33,00
|
|Tam
|6.609
|6.681
|2,00
|
|Yarım
|3.216
|3.266
|-2,00
|
|Çeyrek
|1.613
|1.633
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|18,71
|18,74
|0,37
|
|Gümüş Gr.
|11,08
|11,10
|0,19
|
|B. Petrol
|84,30
|84,30
|1,44
|
Seans Raporu
16:44
daha fazla
-
16:59ESCAR
Yüzde 4.52 oranında artışla 50.00 lira fiyatla işlem gören hissede 376, 786 adet işlem
-
16:57YKBNK
Yüzde 6.35 oranında artışla 7.37 lira fiyatla işlem gören hissede 372, 259, 203 adet işlem
-
16:55XU100
Endeks 3, 289 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 9 üstünde . İşlem hacmi 51, 564.00 milyon TL de
-
16:52CRDFA
Yüzde 7.60 oranında artışla 3.68 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 467, 026 adet işlem
-
16:50
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KOZAL, KOZAA, TUPRS