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***UTPYA*** UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme

27.09.2022 16:25
***UTPYA*** UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme


***UTPYA*** UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )

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Türkçe
Esas Sözleşme

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Açıklamalar

Şirketimiz Esas Sözleşmesi' nin " Unvan " başlıklı 2.Maddesi, 20.09.2022 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısında görüşülerek tadil edilmiş olup, yeni unvan " Zedur Enerji Elektrik Üretim A.Ş. " olarak 27.09.2022 tarihinde Ticaret Sicil nezdinde tescil edilmiş ve aynı tarihli Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir. Şirketimizin güncellenmiş Esas Sözleşmesi ekte PDF formatında sunulmuştur. Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.
Bildirim İçeriği

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
2 27/09/2022 27/09/2022 10669



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065478


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