***UTPYA*** UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme









***UTPYA*** UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas SözleşmeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalarŞirketimiz Esas Sözleşmesi' nin " Unvan " başlıklı 2.Maddesi, 20.09.2022 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısında görüşülerek tadil edilmiş olup, yeni unvan " Zedur Enerji Elektrik Üretim A.Ş. " olarak 27.09.2022 tarihinde Ticaret Sicil nezdinde tescil edilmiş ve aynı tarihli Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir. Şirketimizin güncellenmiş Esas Sözleşmesi ekte PDF formatında sunulmuştur. Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.Bildirim İçeriğiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiMadde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No2 27/09/2022 27/09/2022 10669http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065478BIST