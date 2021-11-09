Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
canlı borsa banner
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***UTPYA*** UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)

09.11.2021 23:42
***UTPYA*** UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)


***UTPYA*** UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar

Utopya A.Ş. 2021-3.Dönem Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ekte pdf formatında sunulmuştur.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976715


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.616
Değişim :  0,44% |  7,10
Açılış :  1.612  
Önceki Kapanış :  1.609  
En Yüksek
1.631 En Düşük
1.605
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SUMAS 94,05 622.342 % 10,00  
TSPOR 6,18 28.121.188 % 9,96  
DOBUR 84,55 18.029.949 % 9,95  
PRKAB 30,16 245.948.810 % 8,02  
GSDDE 4,24 43.762.886 % 7,07  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 9,7250 9,7320 % 0,56  
Euro 11,2891 11,2947 % 0,64  
Sterlin 13,1518 13,2177 % 0,46  
Frank 10,6366 10,7007 % 0,80  
Riyal 2,5849 2,5979 % 0,46  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.832 1.832 7,92  
Altın Gr. 572 572 4,74  
Cumhuriyet 3.783 3.840 13,00  
Tam 3.760 3.854 9,11  
Yarım 1.817 1.865 4,40  
Çeyrek 912 932 2,21  
Gümüş.Ons 24,28 24,31 -0,17  
Gümüş Gr. 7,59 7,60 -0,02  
B. Petrol 84,81 84,81 1,38  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru