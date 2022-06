***UTPYA*** UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı









***UTPYA*** UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık SatışıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiSatışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi06/06/2022Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?VarSatılan Finansal Duran Varlığın ÜnvanıÇağ 1 Yapı İnşaat Turizm Madencilik Ticaret ve Sanayi A.Ş.Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuAVM İşletmeciliğiSatılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi20.000.000 TLİşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih07.06.2022Satış KoşullarıPeşin (Cash)Satılan Payların Nominal Tutarı3.800.000Beher Pay Fiyatı3,5 TLToplam Tutar13.300.000 TLSatılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)19Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%)Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%)Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)0,94İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)35,21Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiEtkisi Bulunmamaktadır.Satış Sonucu Oluşan Kar/Zarar Tutarı7.920.000 TL KarVarsa Satış Karının Ne Şekilde DeğerlendirileceğiUzun ve kısa vadeli yükümlülüklerin ödenmesi ve işletme sermayesinde kullanılacaktır.Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar TarihiYokturSatın Alan Kişinin Adı/ÜnvanıFNY Gıda Sanayi LTD. ŞTİ.Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisiYokturVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi06/06/2022Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiPazarlık UsulüDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniMevcut piyasa koşulları ve emsal değerler çerçevesinde pazarlık usulü ile fiyat tayin edilmiştir.Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıYokturDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıYokturDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan TutarYokturİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiYokturAçıklamalarŞirket Yönetim Kurulumuzun 06.06.2022 Tarihli toplantısında Şirketimizin %19 oranında iştiraki olduğu, Maltepe AVM Şehit Gönenç Cad. N 5 Çankaya / ANKARA adresinde faaliyet gösteren Malltepe Park AVM nin sahibi ÇAĞ 1 Yapı İnşaat Turizm Madencilik Ticaret ve Sanayi A.Ş. 'ne ait 3.800.000 TL nominal değerli hisselerimizin tamamını 13.300.000 TL bedel ile FNY Gıda Sanayi Ltd. Şti. 'ne satılarak devredilmesine karar vermiştir. Malltepe Park AVM nin sahibi ÇAĞ 1 Yapı İnşaat Turizm Madencilik Ticaret ve Sanayi A.Ş. nin tamamının FNY Gıda Sanayi Ltd. Şti. 'ne satış tutarı 70.000.000 TL olup Şirketimizin %19 iştirak oranına göre 13.300.000 TL FNY Gıda Sanayi Ltd. Şti. tarafından tarafımıza ödenmiştir. Böylelikle Şirketimizin aktifinde 5.380.000 TL kayıtlı değere sahip Çağ 1 Yapı İnşaat Turizm Madencilik Ticaret ve Sanayi A.Ş. 'nin satışından 7.920.000 TL kazanç elde edilmiştir. Kurumlar Vergisi Kanunu' nun 5/1-e maddesi hükmü gereğince bahsi geçen satıştan elde edilen kazancın %75 'i vergiden müstesnadır. Satıştan elde edilen kazancın istisnadan yararlanan kısmı finansal tabloların pasifinde özel fona alınacaktır. Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1035528BIST