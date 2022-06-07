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***UTPYA*** UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı

07.06.2022 19:11
***UTPYA*** UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı


***UTPYA*** UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı )

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İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Duran Varlık Satışı

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
06/06/2022
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Var
Satılan Finansal Duran Varlığın Ünvanı
Çağ 1 Yapı İnşaat Turizm Madencilik Ticaret ve Sanayi A.Ş.
Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
AVM İşletmeciliği
Satılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi
20.000.000 TL
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
07.06.2022
Satış Koşulları
Peşin (Cash)
Satılan Payların Nominal Tutarı
3.800.000
Beher Pay Fiyatı
3,5 TL
Toplam Tutar
13.300.000 TL
Satılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
19
Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%)
0
Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%)
0
Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
0,94
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
35,21
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Etkisi Bulunmamaktadır.
Satış Sonucu Oluşan Kar/Zarar Tutarı
7.920.000 TL Kar
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği
Uzun ve kısa vadeli yükümlülüklerin ödenmesi ve işletme sermayesinde kullanılacaktır.
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
Yoktur
Satın Alan Kişinin Adı/Ünvanı
FNY Gıda Sanayi LTD. ŞTİ.
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisi
Yoktur
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
06/06/2022
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Pazarlık Usulü
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Mevcut piyasa koşulları ve emsal değerler çerçevesinde pazarlık usulü ile fiyat tayin edilmiştir.
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
Yoktur
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
Yoktur
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
Yoktur
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
Yoktur
Açıklamalar

Şirket Yönetim Kurulumuzun 06.06.2022 Tarihli toplantısında Şirketimizin %19 oranında iştiraki olduğu, Maltepe AVM Şehit Gönenç Cad. N 5 Çankaya / ANKARA adresinde faaliyet gösteren Malltepe Park AVM nin sahibi ÇAĞ 1 Yapı İnşaat Turizm Madencilik Ticaret ve Sanayi A.Ş. 'ne ait 3.800.000 TL nominal değerli hisselerimizin tamamını 13.300.000 TL bedel ile FNY Gıda Sanayi Ltd. Şti. 'ne satılarak devredilmesine karar vermiştir. Malltepe Park AVM nin sahibi ÇAĞ 1 Yapı İnşaat Turizm Madencilik Ticaret ve Sanayi A.Ş. nin tamamının FNY Gıda Sanayi Ltd. Şti. 'ne satış tutarı 70.000.000 TL olup Şirketimizin %19 iştirak oranına göre 13.300.000 TL FNY Gıda Sanayi Ltd. Şti. tarafından tarafımıza ödenmiştir. Böylelikle Şirketimizin aktifinde 5.380.000 TL kayıtlı değere sahip Çağ 1 Yapı İnşaat Turizm Madencilik Ticaret ve Sanayi A.Ş. 'nin satışından 7.920.000 TL kazanç elde edilmiştir. Kurumlar Vergisi Kanunu' nun 5/1-e maddesi hükmü gereğince bahsi geçen satıştan elde edilen kazancın %75 'i vergiden müstesnadır. Satıştan elde edilen kazancın istisnadan yararlanan kısmı finansal tabloların pasifinde özel fona alınacaktır. Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1035528


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
UFUK 46,70 2.104.538 % 9,99  
ACSEL 55,35 22.874.772 % 9,93  
EMKEL 2,61 27.200.504 % 9,66  
ULUUN 22,30 605.744.048 % 8,25  
FONET 11,89 95.728.443 % 7,50  
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Sterlin 21,4119 21,5193 % 1,82  
Frank 17,4432 17,5483 % 1,67  
Riyal 4,5518 4,5747 % 2,22  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.853 1.854 1,22  
Altın Gr. 1.020 1.021 22,70  
Cumhuriyet 6.815 6.918 166,00  
Tam 6.786 6.957 172,91  
Yarım 3.280 3.365 83,64  
Çeyrek 1.645 1.683 41,82  
Gümüş.Ons 22,05 22,07 -0,16  
Gümüş Gr. 12,14 12,15 0,16  
B. Petrol 123 123 2,83  
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