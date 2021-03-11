***UTPYA*** UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***UTPYA*** UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler25.000.000 12.174.427 198.617.327 -522.485 243.597 -93.204.633 -40.541.870 101.766.363 308.417 102.074.780Transferler-3.621.821 2.871 -36.920.049 40.541.870 -5.097.072 45.886 -5.048.315Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-5.137.225 -37.282 -18.428 -5.192.935Dönem Karı (Zararı)-5.137.225 -37.282 -18.428 -5.192.935Dönem Sonu Bakiyeler25.000.000 12.174.427 194.995.506 -519.614 243.597 -130.124.682 -5.137.225 96.632.009 335.875 96.967.884Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler25.000.000 12.174.427 194.995.506 -519.614 243.597 -130.124.682 -5.137.225 96.632.009 335.875 96.967.884Transferler1.322.341 97.170 -5.077.879 5.137.225 5.137.225Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-46.467.718 -46.467.718 15.030 -46.116.813Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)1.478.857 1.478.857Dönem Sonu Bakiyeler25.000.000 12.174.427 194.995.506 802.727 340.767 -135.202.561 -46.131.843 51.979.023 350.906 52.329.929Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI25.565.158 69.589.435Dönem Karı (Zararı)-46.131.843 -5.109.766Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-46.131.843 -5.109.766Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler40.739.537 19.359.569Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler18-19 592.838 9.563.470Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-809.793 85.175Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-809.793 85.175Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler628.228 550.726Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler628.228 550.726Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-1.923.835 -8.486.762Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler31-32 -1.117.646 2.828.815Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler31-32 -806.189 -11.912.372Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri371.987Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri224.808Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler42.252.099 18.069.970Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-542.530Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler119.520İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler30.957.464 55.911.507Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)1.127.738Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler10 -9.425.872 -15.206.828İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)10 -483.692İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)10 -8.942.180 -15.206.828Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler11 10.357.362 4.085.416İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)11 10.357.362 4.066.015İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)11 19.401Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-357.310 -871.088Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)54.243.183 -61.198.815Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10 -5.104.240 -1.654.971İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)10 -51.527İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)10 -5.052.713 -1.654.971Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)542.452Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11 1.149.946 12.375İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)11 1.149.946 10.720İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)1.655Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)34 -19.905.605 136.003.439İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-6.928.211Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-139.135Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-6.789.076Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları25.565.158 70.161.310Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-453.785Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler-118.090YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-24.089.914 -19.436.830Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları18 -24.089.914 -19.436.830Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları18 -24.089.914 -19.436.830FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-2.857.081 -48.974.685Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri24.822.000 21.266.660Kredilerden Nakit Girişleri24.822.000 21.266.660Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-29.569.850 -58.695.729Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-29.569.850 -58.695.729Ödenen Faiz33 1.890.769 -11.912.372Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)366.756YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.381.837 1.177.920NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.381.837 1.177.920DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 3.143.390 1.965.469DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 1.761.553 3.143.389Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 1.761.553 3.143.390Finansal Yatırımlar6 3.620.215 3.704.238Ticari Alacaklar7-4 790.752 893.581İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar7-4 483.692İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 307.060 893.581Diğer Alacaklar8-4 6.258.475 18.357.524İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar8-4 6.094.637 17.824.128İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 163.838 533.396Peşin Ödenmiş Giderler12 1.200.232 421.632Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar382.666Diğer Dönen Varlıklar28 5.290.104 119.202ARA TOPLAM18.921.331 27.022.233Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar37 300.254.963 334.477.368TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR319.176.294 361.499.601DURAN VARLIKLARİştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar6-3 14.876.811 14.876.811Diğer Alacaklar1 3.136.416 5.277.558İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar8-4 3.091.372 5.178.961İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 45.044 98.597Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller13 450.253 464.946Maddi Duran Varlıklar14 68.865.349 51.919.503Kullanım Hakkı Varlıkları17 7.765 44.767Peşin Ödenmiş Giderler461.706TOPLAM DURAN VARLIKLAR87.336.594 73.045.291TOPLAM VARLIKLAR406.512.888 434.544.892KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Finansal Yükümlülükler16 36.206 33.256Ticari Borçlar7-4 1.256.975 1.308.761İlişkili Taraflara Ticari Borçlar7-4 393.254 444.781İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 863.721 863.980Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar27 5.729 98.228Diğer Borçlar8-4 26.399 53.291İlişkili Taraflara Diğer Borçlar8-4 5.936 30.310İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 20.463 22.981Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 83.495 163.177Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler28 740.156 6.351ARA TOPLAM2.148.960 1.663.064Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler37 347.113.098 333.164.090TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER349.262.058 334.827.154UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERErtelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)14.133Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü38 4.920.901 2.735.721TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER4.920.901 2.749.854TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER354.182.959 337.577.008ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar51.979.023 96.632.009Ödenmiş Sermaye29 25.000.000 25.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)29 12.174.427 12.174.427Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)29 195.798.233 194.475.892Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)29 195.798.233 194.475.892Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)194.995.506Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-519.614Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler29 340.768 243.596Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-135.202.562 -130.124.681Net Dönem Karı veya Zararı-46.131.843 -5.137.225Kontrol Gücü Olmayan Paylar350.906 335.875TOPLAM ÖZKAYNAKLAR52.329.929 96.967.884TOPLAM KAYNAKLAR406.512.888 434.544.892Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat30 50.659.511 99.836.473Satışların Maliyeti30 -37.726.034 -70.769.012TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)12.933.477 29.067.461BRÜT KAR (ZARAR)12.933.477 29.067.461Genel Yönetim Giderleri31 -4.842.715 -8.815.748Pazarlama Giderleri31 -1.342.748 -1.709.745Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler32 2.297.959 4.775.484Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler32 -1.891.617 -1.669.041ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)7.154.356 21.648.411FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)7.154.356 21.648.411Finansman Gelirleri33 46.450.278 25.733.757Finansman Giderleri35 -96.835.065 -53.034.463SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)32 -43.230.431 -5.652.295Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-2.886.382 542.529Dönem Vergi (Gideri) Geliri-701.203Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-2.185.179 542.529SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-46.116.813 -5.109.766DÖNEM KARI (ZARARI)-46.116.813 -5.109.766Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar29 15.030 27.459Ana Ortaklık Payları29 -46.131.843 -5.137.225Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar36 1.322.341 3.618.953Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)36 -1.230.145 4.024.247Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)36 961.090 -2.868Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler36 1.591.396 -402.426Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri36 1.591.396 -402.426Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)36 1.322.341 3.618.953TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)36 -44.794.472 -1.490.813Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar33.457 45.886Ana Ortaklık Payları-44.827.929 -1.536.699http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917463BIST