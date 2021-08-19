***UTPYA*** UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***UTPYA*** UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler25.000.000 12.174.427 194.995.506 -519.614 243.597 -130.124.682 -5.137.225 96.632.010 335.875 96.967.885Transferler-5.137.225 5.137.225Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)341.291 475.955 -34.073.600 -33.256.354 15.904 -33.240.450Dönem Karı (Zararı)-34.073.600 -34.073.600 15.904 -34.057.696Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)341.291 475.955 817.246 817.246Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-335.874 -335.874 -335.874Dönem Sonu Bakiyeler25.000.000 12.174.427 195.336.797 -43.659 243.597 -135.597.779 -34.073.600 63.039.782 351.779 63.391.561Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler25.000.000 12.174.427 195.356.757 441.476 340.767 -135.202.562 -46.131.843 51.979.023 350.906 52.329.929Transferler-46.131.843 46.131.843Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)169.313 231.242.550 231.411.863 15.584 231.427.447Dönem Karı (Zararı)231.242.550 231.242.550 15.584 231.258.134Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)169.313 169.313 169.313Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-152.266.270 583.458 -151.682.812 -151.682.812Dönem Sonu Bakiyeler2.500.000 12.174.427 43.090.487 610.789 340.767 -180.750.946 -231.242.550 131.708.074 366.490 132.074.564Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI76.697.653 -18.509.374Dönem Karı (Zararı)231.242.550 -34.073.600Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)231.242.550 -34.073.600Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-3.116.066 -8.442.628Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler18-19 704.409Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler63.283Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler63.283Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-59.010 -90.564Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler31-32 1.261.629Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler31-32 -59.010 -1.288.725Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri31-32 -147.483Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri84.015Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-2.276.473Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler34 308.923Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler18-19 -5.649.882Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-780.583 -3.778.797İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-151.519.245 24.006.854Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-1.654.892Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler10 7.130.284 -4.068.209İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)57.700İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7.072.584 -4.068.209Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler11 1.466.348 -21.611.094İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)11 -1.252.091İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)1.466.348 -20.359.003Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler788.303 -1.674.745Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)3.993.948 -448.553Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10 1.521.856 283.784İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-444.781İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)1.521.856 728.565Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-48.766Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11 15.638.674 -52.783İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)15.638.674 -30.310İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-22.473Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)34 -148.450.323 50.315.971İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-33.608.335 2.966.141Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-958.645Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-33.608.335 3.924.786Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları76.607.239 -18.509.374Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler90.414YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI71.947.012 -1.419.945Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri18 252.697.894Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.419.945Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-180.750.882FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-141.810.235 22.031.523Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri22.448.396Kredilerden Nakit Girişleri22.448.396Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-131.968.207Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-131.968.207Ödenen Faiz-9.842.028 -1.288.725Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)871.852YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)6.834.430 2.102.204NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)6.834.430 2.102.204DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.761.552 3.143.390DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ8.595.982 5.245.594Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 8.595.981 1.761.553Finansal Yatırımlar6 3.620.215Ticari Alacaklar8,27 35.352.041 790.752İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar8,27 425.992 483.692İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8, 34.926.049 307.060Diğer Alacaklar9,27 7.283.687 6.258.475İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar9,27 7.119.666 6.094.637İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 164.021 163.838Stoklar1.017.360Peşin Ödenmiş Giderler10 1.350.794 1.200.234Diğer Dönen Varlıklar18 3.724.673 5.290.103İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar3.724.673 5.290.103ARA TOPLAM57.324.536 18.921.332Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar300.254.963TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR57.324.536 319.176.295DURAN VARLIKLARİştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar14.876.810 14.876.810Diğer Alacaklar9,27 3.157.090 3.136.416İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar9,27 3.058.493 3.091.372İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 98.597 45.044Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller12 1.822.753 450.253Maddi Duran Varlıklar13 96.146.774 68.865.349Maddi Olmayan Duran Varlıklar14 6.345 7.765Peşin Ödenmiş Giderler10 3.486.112TOPLAM DURAN VARLIKLAR119.495.884 87.336.593TOPLAM VARLIKLAR176.820.420 406.512.888KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar7 19.828.157Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları7 1.866.033Diğer Finansal Yükümlülükler7 233.359 36.206Ticari Borçlar8,27 2.619.488 1.256.975İlişkili Taraflara Ticari Borçlar8,27 389.071 393.254İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8 2.230.417 863.721Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar22.083 5.729Diğer Borçlar9,27 2.671.972 26.399İlişkili Taraflara Diğer Borçlar9,27 2.645.543 5.936İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 26.429 20.463Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 4.739.555 83.495Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler18 6.403.362 740.156ARA TOPLAM38.384.009 2.148.960Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler347.113.098TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER38.384.009 349.262.058UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar7 3.523.232Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)13.360Uzun Vadeli Karşılıklar16 90.414Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar90.414Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü24 2.734.841 4.920.900TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER6.361.847 4.920.900TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER44.745.856 354.182.958ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar131.708.074 51.979.024Ödenmiş Sermaye19 25.000.000 25.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)19 12.174.428 12.174.428Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)43.701.276 195.798.234Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)43.701.276 195.798.234Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler19 340.767 340.767Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-180.750.947 -135.202.562Net Dönem Karı veya Zararı231.242.550 -46.131.843Kontrol Gücü Olmayan Paylar366.490 350.906TOPLAM ÖZKAYNAKLAR132.074.564 52.329.930TOPLAM KAYNAKLAR176.820.420 406.512.888Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat5 5.309.821 4.020.661 1.552.069 2.058.763Satışların Maliyeti5 -3.049.353 -7.593.804 1.521.157 -2.758.350TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)2.260.468 -3.573.143 3.073.226 -699.587BRÜT KAR (ZARAR)2.260.468 -3.573.143 3.073.226 -699.587Genel Yönetim Giderleri20 -674.052 -2.060.441 -12.078 -996.724Pazarlama Giderleri20 -5.570 -187.735 53.004 -51.888Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler21 252.213.593 93.247 1.203.008 -536.513Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21 -2.345.298 -381.020 492.672 -236.613ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)251.449.141 -6.109.092 4.809.832 -2.521.325FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-2.521.325Finansman Gelirleri22 11.106.191 17.324.775 10.916.536 8.021.894Finansman Giderleri23 -32.843.727 -44.411.623 -8.775.079 -20.312.725SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)229.711.605 -33.195.940 6.951.289 -14.812.156Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri1.546.530 -861.756 2.540.571 460.719Dönem Vergi (Gideri) Geliri-639.529 -552.833 -350.846 -552.833Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri2.186.059 -308.923 2.891.417 1.013.552SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)231.258.135 -34.057.696 9.491.860 -14.351.437DÖNEM KARI (ZARARI)231.258.135 -34.057.696 9.491.860 -14.351.437Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar15.585 15.904 5.455 -20.987Ana Ortaklık Payları231.242.550 -34.073.600 9.486.405 -14.330.450Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-152.096.957 1.088.617 -152.595.165 1.415.671Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)-157.020.142 1.052.877 -157.136.270 1.195.882Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)610.789 141.028 442.445 326.399Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler4.312.396 -105.288 4.098.660 -106.610Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri4.312.396 -105.288 4.098.660 -106.610Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-152.096.957 1.088.617 -152.595.165 1.415.671TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)79.161.178 -32.969.079 -143.103.305 -12.935.766Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar15.585 15.904 5.455 -20.987Ana Ortaklık Payları79.145.593 -32.984.983 -143.108.760 -12.914.779http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959323BIST