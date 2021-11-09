***UTPYA*** UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
09.11.2021 23:41
370 18.921.332
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
25 300.254.963
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
72.275.370 319.176.295
DURAN VARLIKLAR
İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
14.876.811 14.876.811
Ticari Alacaklar
8 295.833
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
295.833
Diğer Alacaklar
9,28 3.236.478 3.136.416
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3.137.881 3.091.372
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 98.597 45.044
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 1.815.253 450.252
Maddi Duran Varlıklar
14 252.615.660 68.865.349
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
16 78.667.359 7.765
Şerefiye
78.661.364
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 5.995 7.765
Peşin Ödenmiş Giderler
10 13.231.666
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
364.739.060 87.336.593
TOPLAM VARLIKLAR
437.014.430 406.512.888
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 21.376.296
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 10.522.770
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
10.522.770
Banka Kredileri
2.011.613
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8.511.157
Diğer Finansal Yükümlülükler
7 244.254 36.206
Ticari Borçlar
8,28 35.816.557 1.256.975
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
399.170 393.254
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
35.417.387 863.721
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 122.775 5.729
Diğer Borçlar
9,28 107.859.642 26.399
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5.079.155 5.936
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
102.780.487 20.463
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 6.994.092 83.495
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
-1.323
Kısa Vadeli Karşılıklar
17 30.846
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
30.846
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
8.710.786 740.156
ARA TOPLAM
191.676.695 2.148.960
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
25 347.113.098
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
191.676.695 349.262.058
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 23.136.375
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
23.136.375
Banka Kredileri
1.015.636
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
22.120.739
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 13.360
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
13.360
Uzun Vadeli Karşılıklar
17 534.902
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
534.902
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
26 2.594.392 4.920.901
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
376.560
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
26.655.589 4.920.901
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
218.332.284 354.182.959
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
20 218.319.027 51.979.022
Ödenmiş Sermaye
20 25.000.000 25.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
20 12.174.427 12.174.427
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
20 155.348.330 195.798.233
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
340.767 340.767
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-205.310.712 -135.202.562
Net Dönem Karı veya Zararı
230.766.215 -46.131.843
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
20 363.119 350.907
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
218.682.146 52.329.929
TOPLAM KAYNAKLAR
437.014.430 406.512.888
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
5 19.148.306 35.502.051 13.838.485 31.481.390
Satışların Maliyeti
5 -10.685.342 -26.556.021 -7.635.989 -18.962.217
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
8.462.964 8.946.030 6.202.496 12.519.173
BRÜT KAR (ZARAR)
8.462.964 8.946.030 6.202.496 12.519.173
Genel Yönetim Giderleri
21 -1.683.976 -3.878.868 -1.009.924 -1.818.427
Pazarlama Giderleri
21 -23.252 -752.484 -17.682 -564.749
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 256.471.998 3.078.108 4.258.406 2.984.861
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -7.961.216 -1.495.973 -5.615.918 -1.114.953
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
255.266.518 5.896.813 3.817.378 12.005.905
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
255.266.518 5.896.813 3.817.378 12.005.905
Finansman Gelirleri
23 11.567.306 41.068.413 461.115 23.743.638
Finansman Giderleri
23 -36.998.298 -98.063.369 -4.154.571 -53.651.746
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
229.835.526 -51.098.143 123.922 -17.902.203
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
942.902 -965.930 -603.629 -104.174
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
26 -1.383.607 -642.206 -744.078 -89.373
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 2.326.509 -323.724 140.449 -14.801
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
230.778.428 -52.064.073 -479.707 -18.006.377
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
230.778.428 -52.064.073 -479.707 -18.006.377
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
12.213 22.645 -3.371 6.741
Ana Ortaklık Payları
230.766.215 -52.086.718 -476.336 -18.013.118
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
155.348.330 558.589 3.251.373 -530.028
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
20 123.221.123 -534.401 -33.799.019 -1.587.278
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
20 -377.613 1.226.590 233.176 1.085.562
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
32.504.820 -133.600 36.817.216 -28.312
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
32.504.820 -133.600 36.817.216 -28.312
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
155.348.330 558.589 3.251.373 -530.028
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
386.126.758 -51.505.484 2.771.666 -18.536.405
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
12.213 22.645 -3.371 6.741
Ana Ortaklık Payları
386.114.545 -51.528.129 2.775.037 -18.543.146
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976714
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