***UTPYA*** UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









370 18.921.332Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar25 300.254.963TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR72.275.370 319.176.295DURAN VARLIKLARİştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar14.876.811 14.876.811Ticari Alacaklar8 295.833İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar295.833Diğer Alacaklar9,28 3.236.478 3.136.416İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar3.137.881 3.091.372İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 98.597 45.044Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller13 1.815.253 450.252Maddi Duran Varlıklar14 252.615.660 68.865.349Maddi Olmayan Duran Varlıklar16 78.667.359 7.765Şerefiye78.661.364Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar15 5.995 7.765Peşin Ödenmiş Giderler10 13.231.666TOPLAM DURAN VARLIKLAR364.739.060 87.336.593TOPLAM VARLIKLAR437.014.430 406.512.888KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar7 21.376.296Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları7 10.522.770İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları10.522.770Banka Kredileri2.011.613Kiralama İşlemlerinden Borçlar8.511.157Diğer Finansal Yükümlülükler7 244.254 36.206Ticari Borçlar8,28 35.816.557 1.256.975İlişkili Taraflara Ticari Borçlar399.170 393.254İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar35.417.387 863.721Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar17 122.775 5.729Diğer Borçlar9,28 107.859.642 26.399İlişkili Taraflara Diğer Borçlar5.079.155 5.936İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar102.780.487 20.463Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 6.994.092 83.495Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü-1.323Kısa Vadeli Karşılıklar17 30.846Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar30.846Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler8.710.786 740.156ARA TOPLAM191.676.695 2.148.960Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler25 347.113.098TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER191.676.695 349.262.058UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar7 23.136.375İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar23.136.375Banka Kredileri1.015.636Kiralama İşlemlerinden Borçlar22.120.739Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 13.360İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)13.360Uzun Vadeli Karşılıklar17 534.902Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar534.902Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü26 2.594.392 4.920.901Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler376.560TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER26.655.589 4.920.901TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER218.332.284 354.182.959ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar20 218.319.027 51.979.022Ödenmiş Sermaye20 25.000.000 25.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)20 12.174.427 12.174.427Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)20 155.348.330 195.798.233Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler340.767 340.767Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-205.310.712 -135.202.562Net Dönem Karı veya Zararı230.766.215 -46.131.843Kontrol Gücü Olmayan Paylar20 363.119 350.907TOPLAM ÖZKAYNAKLAR218.682.146 52.329.929TOPLAM KAYNAKLAR437.014.430 406.512.888Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat5 19.148.306 35.502.051 13.838.485 31.481.390Satışların Maliyeti5 -10.685.342 -26.556.021 -7.635.989 -18.962.217TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)8.462.964 8.946.030 6.202.496 12.519.173BRÜT KAR (ZARAR)8.462.964 8.946.030 6.202.496 12.519.173Genel Yönetim Giderleri21 -1.683.976 -3.878.868 -1.009.924 -1.818.427Pazarlama Giderleri21 -23.252 -752.484 -17.682 -564.749Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler22 256.471.998 3.078.108 4.258.406 2.984.861Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler22 -7.961.216 -1.495.973 -5.615.918 -1.114.953ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)255.266.518 5.896.813 3.817.378 12.005.905FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)255.266.518 5.896.813 3.817.378 12.005.905Finansman Gelirleri23 11.567.306 41.068.413 461.115 23.743.638Finansman Giderleri23 -36.998.298 -98.063.369 -4.154.571 -53.651.746SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)229.835.526 -51.098.143 123.922 -17.902.203Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri942.902 -965.930 -603.629 -104.174Dönem Vergi (Gideri) Geliri26 -1.383.607 -642.206 -744.078 -89.373Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri26 2.326.509 -323.724 140.449 -14.801SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)230.778.428 -52.064.073 -479.707 -18.006.377DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM KARI (ZARARI)230.778.428 -52.064.073 -479.707 -18.006.377Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar12.213 22.645 -3.371 6.741Ana Ortaklık Payları230.766.215 -52.086.718 -476.336 -18.013.118Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar155.348.330 558.589 3.251.373 -530.028Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)20 123.221.123 -534.401 -33.799.019 -1.587.278Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)20 -377.613 1.226.590 233.176 1.085.562Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler32.504.820 -133.600 36.817.216 -28.312Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri32.504.820 -133.600 36.817.216 -28.312Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)155.348.330 558.589 3.251.373 -530.028TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)386.126.758 -51.505.484 2.771.666 -18.536.405Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar12.213 22.645 -3.371 6.741Ana Ortaklık Payları386.114.545 -51.528.129 2.775.037 -18.543.146http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976714BIST