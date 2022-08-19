***UTPYA*** UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
19.08.2022 21:27
***UTPYA*** UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-18.141.950 76.697.652
Dönem Karı (Zararı)
6.288.699 231.242.550
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
6.288.699 231.242.550
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-23.379.416 -3.116.066
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9.422.667 695.849
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
3.170.556 0
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
3.170.556 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
0 -59.010
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
0 -59.010
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
109.220 -786.263
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-13.694.007 0
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-13.644.009 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
-49.998 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-15.352.972 -2.186.059
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-7.034.880 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-7.034.880 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 -780.583
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.763.287 -151.519.245
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.548.192 7.130.284
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-7.548.192 7.130.284
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.703.687 1.466.348
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.703.687 1.466.348
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
2.544.600 788.303
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-2.711.618 3.993.948
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.036.608 1.521.856
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
1.036.608 1.521.856
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
26.302 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.262.593 15.638.674
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.262.593 15.638.674
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
1.220.049 -148.450.323
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.227.870 -33.608.335
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
2.334.425 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
893.445 -33.608.335
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-18.854.004 76.607.239
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-26.679 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
738.733 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 90.413
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.943.623 71.947.012
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
9.880.908 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11.007.573 252.697.894
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11.007.573 252.697.894
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-22.440.769 -180.750.882
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-22.440.769 -180.750.882
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-1.391.335 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
30.112.070 -141.810.235
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
30.065.703 0
Kredilerden Nakit Girişleri
30.065.703 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -131.968.207
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -131.968.207
Ödenen Faiz
-9.842.028
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
46.367 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
9.026.497 6.834.429
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
9.026.497 6.834.429
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.315.285 1.761.552
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
10.341.782 8.595.981
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
25.000.000 0 12.174.427 195.798.324 441.476 340.767 -135.202.562 -46.131.843 51.979.022 350.906 52.329.928
Dönem Karı (Zararı)
231.242.550 231.242.550 15.584 231.258.134
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
169.313 169.313 169.313
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-152.266.270 583.458 -151.682.812 -151.682.812
Dönem Sonu Bakiyeler
25.000.000 12.174.427 43.090.487 610.789 340.767 -180.750.946 -231.242.550 131.708.073 366.490 132.074.563
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
25.000.000 12.174.427 204.555.010 1.067.576 340.767 -178.523.743 271.518.417 336.132.454 693.044 336.825.498
Transferler
146.854.916 124.663.501 -271.518.417 0 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-224.979 -224.979 -224.979
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
-1.106.959 -1.106.959 -1.106.959
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 -243.499 -243.499
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
-13.644.009 -13.644.009 -13.644.009
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
46.366 46.366 46.366
Dönem Sonu Bakiyeler
25.000.000 46.366 204.555.010 842.597 -13.644.009 147.195.683 -54.967.201 6.288.699 327.491.572 449.545 327.941.117
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
10.341.782 1.315.285
Ticari Alacaklar
16.135.033 11.757.398
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
0 435.215
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
16.135.033 11.322.183
Diğer Alacaklar
6.174.464 4.761.435
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5.948.653 3.256.533
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
225.811 1.504.902
Stoklar
0 2.544.600
Peşin Ödenmiş Giderler
3.565.007 1.111.719
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
3.565.007 1.111.719
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
1.114.415 119.327
Diğer Dönen Varlıklar
2.437.048 4.771.474
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
2.437.048 4.771.474
ARA TOPLAM
39.767.749 26.381.238
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
39.767.749 26.381.238
DURAN VARLIKLAR
İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
46.562 14.876.811
Diğer Alacaklar
109.800 3.226.515
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 3.124.711
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
109.800 101.804
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
0 2.024.449
Maddi Duran Varlıklar
507.584.061 498.531.405
Arazi ve Arsalar
46.343.198 34.910.151
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
4.182.552 4.171.026
Binalar
796.620 0
Tesis, Makine ve Cihazlar
449.940.710 457.802.230
Taşıtlar
3.704.770 321.167
Mobilya ve Demirbaşlar
1.160.119 388.540
Özel Maliyetler
1.037.786 938.291
Yapılmakta Olan Yatırımlar
418.306 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
6.760.482 5.628
Şerefiye
6.755.558 0
Bilgisayar Yazılımları
4.924 5.628
Peşin Ödenmiş Giderler
258.330 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
258.330 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
9.354.951 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
524.114.186 518.664.808
TOPLAM VARLIKLAR
563.881.935 545.046.046
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
5.499.752 8.523.622
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
5.499.752 8.523.622
Banka Kredileri
5.499.752 8.523.622
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
29.307.874 20.472.114
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
29.307.874 20.472.114
Banka Kredileri
29.307.874 20.472.114
Diğer Finansal Yükümlülükler
379.054 255.155
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
379.054 255.155
Ticari Borçlar
6.311.220 5.324.610
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6.311.220 5.324.610
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
184.438 158.136
Diğer Borçlar
12.649.392 13.911.985
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11.242.444 5.528.739
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.406.948 8.383.246
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
2.038.440 818.391
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
1.734.559 738
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
6.171.900 5.278.455
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
6.171.900 5.278.455
ARA TOPLAM
64.276.629 54.743.206
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
64.276.629 54.743.206
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
143.077.788 118.947.874
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
143.077.788 118.947.874
Banka Kredileri
143.077.788 118.947.874
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
418.875 370.815
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
28.167.526 34.158.651
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
28.167.526 34.158.651
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
171.664.189 153.477.340
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
235.940.818 208.220.546
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
327.491.572 336.132.456
Ödenmiş Sermaye
25.000.000 25.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
46.366 0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
12.174.427 12.174.427
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
205.397.607 205.622.586
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
205.397.607 205.622.586
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
204.555.010 204.555.010
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
842.597 1.067.576
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-13.644.009 0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-13.644.009 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
147.195.683 340.767
Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı
0 0
Yasal Yedekler
147.195.683 340.767
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-54.967.201 -178.523.743
Net Dönem Karı veya Zararı
6.288.699 271.518.419
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
449.545 693.044
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
327.941.117 336.825.500
TOPLAM KAYNAKLAR
563.881.935 545.046.046
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
37.960.320 5.309.821 22.249.923 1.552.069
Satışların Maliyeti
-22.320.535 -3.049.353 -11.212.558 1.521.157
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
15.639.785 2.260.468 11.037.365 3.073.226
BRÜT KAR (ZARAR)
15.639.785 2.260.468 11.037.365 3.073.226
Genel Yönetim Giderleri
-2.954.180 -674.052 -1.870.091 -12.078
Pazarlama Giderleri
0 -5.570 0 53.004
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
3.325.641 252.213.592 2.603.201 1.203.007
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-6.341.537 -2.345.298 -5.554.925 492.672
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
9.669.709 251.449.140 6.215.550 4.809.831
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
14.959.728 0 14.760.519 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-42.500 0 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
24.586.937 251.449.140 20.976.069 4.809.831
Finansman Gelirleri
589.857 11.106.191 578.657 10.916.536
Finansman Giderleri
-28.430.251 -32.843.727 -7.195.845 -8.775.079
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-3.253.457 229.711.604 14.358.881 6.951.288
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
9.543.965 1.546.530 -8.418.576 2.540.571
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-1.734.559 -639.529 -927.980 -350.846
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
11.278.524 2.186.059 -7.490.596 2.891.417
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
6.290.508 231.258.134 5.940.305 9.491.859
DÖNEM KARI (ZARARI)
6.290.508 231.258.134 5.940.305 9.491.859
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.809 15.584 1.809 5.454
Ana Ortaklık Payları
6.288.699 231.242.550 5.938.496 9.486.405
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
27.586 -152.096.957 -90.825 -152.595.165
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 -157.020.142 0 -157.136.270
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
34.482 610.789 -113.532 442.445
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-6.896 4.312.396 22.707 4.098.660
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-6.896 4.312.396 22.707 4.098.660
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
0 0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
27.586 -152.096.957 -90.825 -152.595.165
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
6.318.094 79.161.177 5.849.480 -143.103.306
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.809 15.584 1.809 5.454
Ana Ortaklık Payları
6.316.285 79.145.593 5.847.671 -143.108.760
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057371
BIST