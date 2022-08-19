***UTPYA*** UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***UTPYA*** UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-18.141.950 76.697.652Dönem Karı (Zararı)6.288.699 231.242.550Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)6.288.699 231.242.550Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-23.379.416 -3.116.066Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9.422.667 695.849Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler3.170.556 0Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler3.170.556 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler0 -59.010Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler0 -59.010Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler109.220 -786.263Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-13.694.007 0Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-13.644.009 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler-49.998 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-15.352.972 -2.186.059Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-7.034.880 0Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-7.034.880 0Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler0 -780.583İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-1.763.287 -151.519.245Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-7.548.192 7.130.284İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-7.548.192 7.130.284Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler1.703.687 1.466.348İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)1.703.687 1.466.348Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler2.544.600 788.303Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-2.711.618 3.993.948Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.036.608 1.521.856İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)1.036.608 1.521.856Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)26.302 0Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.262.593 15.638.674İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-1.262.593 15.638.674Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)1.220.049 -148.450.323İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler3.227.870 -33.608.335Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)2.334.425 0Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)893.445 -33.608.335Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-18.854.004 76.607.239Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-26.679 0Vergi İadeleri (Ödemeleri)738.733 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 90.413YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-2.943.623 71.947.012Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri9.880.908 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri11.007.573 252.697.894Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri11.007.573 252.697.894Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-22.440.769 -180.750.882Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-22.440.769 -180.750.882Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-1.391.335 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI30.112.070 -141.810.235Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri30.065.703 0Kredilerden Nakit Girişleri30.065.703 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 -131.968.207Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 -131.968.207Ödenen Faiz-9.842.028Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)46.367 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)9.026.497 6.834.429NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)9.026.497 6.834.429DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.315.285 1.761.552DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ10.341.782 8.595.981Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler25.000.000 0 12.174.427 195.798.324 441.476 340.767 -135.202.562 -46.131.843 51.979.022 350.906 52.329.928Dönem Karı (Zararı)231.242.550 231.242.550 15.584 231.258.134Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)169.313 169.313 169.313Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-152.266.270 583.458 -151.682.812 -151.682.812Dönem Sonu Bakiyeler25.000.000 12.174.427 43.090.487 610.789 340.767 -180.750.946 -231.242.550 131.708.073 366.490 132.074.563Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler25.000.000 12.174.427 204.555.010 1.067.576 340.767 -178.523.743 271.518.417 336.132.454 693.044 336.825.498Transferler146.854.916 124.663.501 -271.518.417 0 0Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-224.979 -224.979 -224.979Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi-1.106.959 -1.106.959 -1.106.959Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 -243.499 -243.499Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar-13.644.009 -13.644.009 -13.644.009Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)46.366 46.366 46.366Dönem Sonu Bakiyeler25.000.000 46.366 204.555.010 842.597 -13.644.009 147.195.683 -54.967.201 6.288.699 327.491.572 449.545 327.941.117Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri10.341.782 1.315.285Ticari Alacaklar16.135.033 11.757.398İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar0 435.215İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar16.135.033 11.322.183Diğer Alacaklar6.174.464 4.761.435İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar5.948.653 3.256.533İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar225.811 1.504.902Stoklar0 2.544.600Peşin Ödenmiş Giderler3.565.007 1.111.719İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler3.565.007 1.111.719Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar1.114.415 119.327Diğer Dönen Varlıklar2.437.048 4.771.474İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar2.437.048 4.771.474ARA TOPLAM39.767.749 26.381.238TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR39.767.749 26.381.238DURAN VARLIKLARİştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar46.562 14.876.811Diğer Alacaklar109.800 3.226.515İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar0 3.124.711İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar109.800 101.804Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0 2.024.449Maddi Duran Varlıklar507.584.061 498.531.405Arazi ve Arsalar46.343.198 34.910.151Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri4.182.552 4.171.026Binalar796.620 0Tesis, Makine ve Cihazlar449.940.710 457.802.230Taşıtlar3.704.770 321.167Mobilya ve Demirbaşlar1.160.119 388.540Özel Maliyetler1.037.786 938.291Yapılmakta Olan Yatırımlar418.306 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar6.760.482 5.628Şerefiye6.755.558 0Bilgisayar Yazılımları4.924 5.628Peşin Ödenmiş Giderler258.330 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler258.330 0Ertelenmiş Vergi Varlığı9.354.951 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR524.114.186 518.664.808TOPLAM VARLIKLAR563.881.935 545.046.046KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar5.499.752 8.523.622İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar5.499.752 8.523.622Banka Kredileri5.499.752 8.523.622Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları29.307.874 20.472.114İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları29.307.874 20.472.114Banka Kredileri29.307.874 20.472.114Diğer Finansal Yükümlülükler379.054 255.155Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler379.054 255.155Ticari Borçlar6.311.220 5.324.610İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6.311.220 5.324.610Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar184.438 158.136Diğer Borçlar12.649.392 13.911.985İlişkili Taraflara Diğer Borçlar11.242.444 5.528.739İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar1.406.948 8.383.246Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)2.038.440 818.391Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü1.734.559 738Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler6.171.900 5.278.455İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler6.171.900 5.278.455ARA TOPLAM64.276.629 54.743.206TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER64.276.629 54.743.206UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar143.077.788 118.947.874İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar143.077.788 118.947.874Banka Kredileri143.077.788 118.947.874Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar418.875 370.815Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)28.167.526 34.158.651İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)28.167.526 34.158.651TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER171.664.189 153.477.340TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER235.940.818 208.220.546ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar327.491.572 336.132.456Ödenmiş Sermaye25.000.000 25.000.000Sermaye Düzeltme Farkları46.366 0Paylara İlişkin Primler (İskontolar)12.174.427 12.174.427Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)205.397.607 205.622.586Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)205.397.607 205.622.586Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)204.555.010 204.555.010Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)842.597 1.067.576Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-13.644.009 0Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)-13.644.009 0Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler147.195.683 340.767Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı0 0Yasal Yedekler147.195.683 340.767Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-54.967.201 -178.523.743Net Dönem Karı veya Zararı6.288.699 271.518.419Kontrol Gücü Olmayan Paylar449.545 693.044TOPLAM ÖZKAYNAKLAR327.941.117 336.825.500TOPLAM KAYNAKLAR563.881.935 545.046.046Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat37.960.320 5.309.821 22.249.923 1.552.069Satışların Maliyeti-22.320.535 -3.049.353 -11.212.558 1.521.157TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)15.639.785 2.260.468 11.037.365 3.073.226BRÜT KAR (ZARAR)15.639.785 2.260.468 11.037.365 3.073.226Genel Yönetim Giderleri-2.954.180 -674.052 -1.870.091 -12.078Pazarlama Giderleri0 -5.570 0 53.004Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler3.325.641 252.213.592 2.603.201 1.203.007Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-6.341.537 -2.345.298 -5.554.925 492.672ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)9.669.709 251.449.140 6.215.550 4.809.831Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler14.959.728 0 14.760.519 0Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-42.500 0 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)24.586.937 251.449.140 20.976.069 4.809.831Finansman Gelirleri589.857 11.106.191 578.657 10.916.536Finansman Giderleri-28.430.251 -32.843.727 -7.195.845 -8.775.079SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-3.253.457 229.711.604 14.358.881 6.951.288Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri9.543.965 1.546.530 -8.418.576 2.540.571Dönem Vergi (Gideri) Geliri-1.734.559 -639.529 -927.980 -350.846Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri11.278.524 2.186.059 -7.490.596 2.891.417SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)6.290.508 231.258.134 5.940.305 9.491.859DÖNEM KARI (ZARARI)6.290.508 231.258.134 5.940.305 9.491.859Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar1.809 15.584 1.809 5.454Ana Ortaklık Payları6.288.699 231.242.550 5.938.496 9.486.405Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar27.586 -152.096.957 -90.825 -152.595.165Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 -157.020.142 0 -157.136.270Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)34.482 610.789 -113.532 442.445Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-6.896 4.312.396 22.707 4.098.660Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-6.896 4.312.396 22.707 4.098.660Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi0 0 0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi0 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)27.586 -152.096.957 -90.825 -152.595.165TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)6.318.094 79.161.177 5.849.480 -143.103.306Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar1.809 15.584 1.809 5.454Ana Ortaklık Payları6.316.285 79.145.593 5.847.671 -143.108.760http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057371BIST