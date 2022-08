***UTPYA*** UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***UTPYA*** UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Utopya A.Ş. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Çağrısı Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağanüstü Genel KurulKarar Tarihi 24.08.2022Genel Kurul Tarihi 20.09.2022Genel Kurul Saati 11:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 19.09.2022Ülke TürkiyeŞehir ANKARAİlçe ÇANKAYAAdres Çankaya Mh. Çankaya Cad. No: 28 - 5Gündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının seçimi.2 - Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı' na yetki verilmesi.3 - Şirket Esas Sözleşmesinin "Unvan" başlıklı 2 No lu Maddesinin ekli tadil metninde belirtildiği şekilde "Zedur Enerji Elektrik Üretim A.Ş. " olarak değiştirilmesinin Genel Kurul onayına sunulması.4 - Dilek, temenniler ve kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriYokturGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 2022 Olağanüstü GK ilanı.pdf - İlan MetniEK: 2 Onaylı Tadil Tasarısı.pdf - Esas Sözleşme Tadil MetniEK: 3 2022 Olağanüstü GK Bilgilendirme Dökümanı ve Vekaletname (1).pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEk AçıklamalarA. Şirket Yönetim Kurulumuz aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 20 Eylül 2022 Salı Günü Saat 11.00 'da Çankaya Mah. Çankaya Cad. No: 28/5 Çankaya/ANKARA adresinde bulunan Şirketimiz merkezinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılmasına,B. Toplantı yeri, günü ve saati ile toplantı gündeminin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmesine,C. Toplantı yeri, günü ve saati ile toplantı gündeminin Borsa'da işlem görmeyen nama yazılı hisse senedi sahiplerine iadeli taahhütlü mektupla bildirilmesine,Oybirliği ile karar verilmiştir.