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***UTPYA*** UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

24.08.2022 10:56
***UTPYA*** UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim


***UTPYA*** UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Utopya A.Ş. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Çağrısı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 24.08.2022
Genel Kurul Tarihi 20.09.2022
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 19.09.2022
Ülke Türkiye
Şehir ANKARA
İlçe ÇANKAYA
Adres Çankaya Mh. Çankaya Cad. No: 28 - 5

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının seçimi.
2 - Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı' na yetki verilmesi.
3 - Şirket Esas Sözleşmesinin "Unvan" başlıklı 2 No lu Maddesinin ekli tadil metninde belirtildiği şekilde "Zedur Enerji Elektrik Üretim A.Ş. " olarak değiştirilmesinin Genel Kurul onayına sunulması.
4 - Dilek, temenniler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Yoktur

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 2022 Olağanüstü GK ilanı.pdf - İlan Metni
EK: 2 Onaylı Tadil Tasarısı.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 3 2022 Olağanüstü GK Bilgilendirme Dökümanı ve Vekaletname (1).pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Ek Açıklamalar
A. Şirket Yönetim Kurulumuz aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 20 Eylül 2022 Salı Günü Saat 11.00 'da Çankaya Mah. Çankaya Cad. No: 28/5 Çankaya/ANKARA adresinde bulunan Şirketimiz merkezinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılmasına,
B. Toplantı yeri, günü ve saati ile toplantı gündeminin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmesine,
C. Toplantı yeri, günü ve saati ile toplantı gündeminin Borsa'da işlem görmeyen nama yazılı hisse senedi sahiplerine iadeli taahhütlü mektupla bildirilmesine,
Oybirliği ile karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057937


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VAKBN 5,50 582.565.675 % 10,00  
BRMEN 2,20 457.283 % 10,00  
HKTM 19,48 3.385.020 % 9,99  
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13:51 Alış Satış %  
Dolar 18,1641 18,1749 % 0,18  
Euro 18,1437 18,1622 % 0,39  
Sterlin 21,4259 21,5333 % 0,46  
Frank 18,7786 18,8918 % 0,47  
Riyal 4,8197 4,8439 % 0,16  
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13:51 Alış Satış %  
Altın Ons 1.763 1.763 12,01  
Altın Gr. 1.030 1.030 8,30  
Cumhuriyet 6.860 6.964 65,00  
Tam 6.895 6.945 30,00  
Yarım 3.360 3.395 14,00  
Çeyrek 1.685 1.697 7,00  
Gümüş.Ons 19,28 19,32 0,19  
Gümüş Gr. 11,26 11,28 0,12  
B. Petrol 101 101 0,13  
Seans Raporu 13:51
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