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***UTPYA*** UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

16.11.2020 15:05
GÜNCEL HABERLER


16.11.2020
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 16.12.2020
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREUTOP00022 0,0000000 0 0 0,0000000 0
B Grubu, UTPYA, TREUTOP00014 0,0000000 0 0 0,0000000 0

Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREUTOP00022 0 0
B Grubu, UTPYA, TREUTOP00014 0 0

Ek Açıklamalar
Şirket Yönetim Kurulu' muz Şirket Merkezinde toplanarak Şirketimizin 2019 yılını, VUK bilançosu ve UFRS bilançosuna göre zarar ile kapatması dolayısı ile 2019 yılı için kar payı dağıtılmamasının yapılacak Genel Kurul toplantısında ortaklarımızın onayına sunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 KAR DAĞITIM TABLOSU 2019.pdf


KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 25.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 593.720
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi Yoktur

* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı -5.652.295 -4.492.360,2
4. Vergiler ( - ) 542.529 0
5. Net Dönem Kârı -5.109.766 -4.492.360,2
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) -130.124.681 -96.468.764,21
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 0 0
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı -135.234.447 0
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı -135.234.447 0
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 0 0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı -135.234.447 0
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
* Nakit
* Bedelsiz
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
* Çalışanlara
* Yönetim Kurulu Üyelerine
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler
19. Olağanüstü Yedek
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar

Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu 0 0 0 0 0
B Grubu 0 0 0 0 0
TOPLAM 0 0 0 0 0

Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları
Şirket Yönetim Kurulu' muz Şirket Merkezinde toplanarak Şirketimizin 2019 yılını, VUK bilançosu ve UFRS bilançosuna göre zarar ile kapatması dolayısı ile 2019 yılı için kar payı dağıtılmamasının yapılacak Genel Kurul toplantısında ortaklarımızın onayına sunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888664


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