***UTPYA*** UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









16.11.2020Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 16.12.2020Nakit Kar Payı Ödeme Şekli ÖdenmeyecekPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREUTOP00022 0,0000000 0 0 0,0000000 0B Grubu, UTPYA, TREUTOP00014 0,0000000 0 0 0,0000000 0Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREUTOP00022 0 0B Grubu, UTPYA, TREUTOP00014 0 0Ek AçıklamalarŞirket Yönetim Kurulu' muz Şirket Merkezinde toplanarak Şirketimizin 2019 yılını, VUK bilançosu ve UFRS bilançosuna göre zarar ile kapatması dolayısı ile 2019 yılı için kar payı dağıtılmamasının yapılacak Genel Kurul toplantısında ortaklarımızın onayına sunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 KAR DAĞITIM TABLOSU 2019.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUUTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 25.000.0002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 593.720Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi Yoktur* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı -5.652.295 -4.492.360,24. Vergiler ( - ) 542.529 05. Net Dönem Kârı -5.109.766 -4.492.360,26. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) -130.124.681 -96.468.764,217. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 0 08. Net Dağıtılabilir Dönem Karı -135.234.447 0Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı -135.234.447 09. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 0 010. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı -135.234.447 011. Ortaklara Birinci Kâr Payı* Nakit* Bedelsiz12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı* Çalışanlara* Yönetim Kurulu Üyelerine* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı15. Ortaklara İkinci Kâr Payı16. Genel Kanuni Yedek Akçe17. Statü Yedekleri18. Özel Yedekler19. Olağanüstü Yedek20. Dağıtılması Öngörülen Diğer KaynaklarKar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NETA Grubu 0 0 0 0 0B Grubu 0 0 0 0 0TOPLAM 0 0 0 0 0Kar Payı Dağıtım Tablosu AçıklamalarıŞirket Yönetim Kurulu' muz Şirket Merkezinde toplanarak Şirketimizin 2019 yılını, VUK bilançosu ve UFRS bilançosuna göre zarar ile kapatması dolayısı ile 2019 yılı için kar payı dağıtılmamasının yapılacak Genel Kurul toplantısında ortaklarımızın onayına sunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888664BIST