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***UTPYA*** UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

19.11.2021 14:14
***UTPYA*** UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim


***UTPYA*** UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Utopya A.Ş. 2020 Yılı Hesap Dönem Yönetim Kurulu Kar Payı Dağıtımı Hk. teklifi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Karar Tarihi 19.11.2021
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREUTOP00022 0,0000000 0 0 0,0000000 0
B Grubu, UTPYA, TREUTOP00014 0,0000000 0 0 0,0000000 0

Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREUTOP00022 0 0
B Grubu, UTPYA, TREUTOP00014 0 0

Ek Açıklamalar
Şirket Yönetim Kurulu' muz Şirket Merkezinde toplanarak Şirketimizin 2020 yılını VUK bilançosu ve UFRS bilançosuna göre zarar ile kapatması dolayısı ile 2020 yılı için kar payı dağıtılmamasının yapılacak Genel Kurul toplantısında ortaklarımızın onayına sunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Kar Dağıtım Tablosu 2020.pdf


KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş. 01.01.2020/31.12.2020 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 25.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 593.720

* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı -43.230.431 -54.956.138,08
4. Vergiler ( - ) -2.886.382 0
5. Net Dönem Kârı -46.116.813 -54.959.138,88
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) -135.202.562 -97.606.294,78
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 0 0
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı -181.319.375 0
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı -181.319.375 0
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
* Nakit
* Bedelsiz
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
* Çalışanlara
* Yönetim Kurulu Üyelerine
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler
19. Olağanüstü Yedek
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar

Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu 0 0 0 0 0
B Grubu 0 0 0 0 0
TOPLAM 0 0 0 0 0

Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları
Şirket Yönetim Kurulu' muz Şirket Merkezinde toplanarak Şirketimizin 2020 yılını VUK bilançosu ve UFRS bilançosuna göre zarar ile kapatması dolayısı ile 2020 yılı için kar payı dağıtılmamasının yapılacak Genel Kurul toplantısında ortaklarımızın onayına sunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978717


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