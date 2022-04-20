***UTPYA*** UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***UTPYA*** UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Utopya A.Ş. 2021 Yılı Hesap Dönemi Yönetim Kurulu Kar Payı Dağıtım Kararı Genel Kurul SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 25.03.2022Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 20.04.2022Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? GörüşüldüNakit Kar Payı Ödeme Şekli ÖdenmeyecekPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREUTOP00022 0,0000000 0 0 0,0000000 0B Grubu, UTPYA, TREUTOP00014 0,0000000 0 0 0,0000000 0Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREUTOP00022 0 0B Grubu, UTPYA, TREUTOP00014 0 0Ek Açıklamalar20.04.2022 tarihli Genel Kurul Toplantısı gündeminde bulunan 7.Madde oy birliği ile kabul edilmiştir.Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") Düzenlemeleri, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi ve diğer ilgili yasal mevzuat hükümleri ile Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümleri dikkate alınarakSermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları ("TMS")'na ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TFRS")'na uygun olarak hazırlanan, sunum esasları SPK'nın konuya ilişkin Kararları Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2021 - 31.12.2021 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolara göre "Ana Ortaklık Dışı Kontrol Gücü Olmayan Paylar" birlikte dikkate alındığında 271.518.419,00,-Türk Lirası tutarında "Net Dönem Karı" oluştuğu bu tutardan pasifte "özel fon"a ayrılmak suretiyle net dağıtılabilir dönem karı matrahına dahil edilmeyerek istisnaya tabi tutulacak 143.931.400,53 Türk Lirası tutarındaki "Gayrimenkul Satış Karı" düşüldükten ve TTK'nın 519'uncu maddesinin (1)' inci fıkrası uyarınca hesaplanan 2.893.499,97 Türk Lirası tutarında "Genel Kanuni Yedek Akçe" ayrıldıktan sonra kalan tutardan, 27.01.2014 tarih ve 2014/2 sayılı SPK Haftalık Bülteni'nde ilan edilen "Kar Payı Rehberi"ne göre hesaplanan 166.008.549,00 Türk Lirası tutarında "Geçmiş Yıllar Zararları" indirildikten sonra, "Net Dağıtılabilir Dönem Karı" matrahı oluşmadığı,Vergi Mevzuatı kapsamında ve T.C. Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Tek Düzen Hesap Planı ("Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği")'na göre tutulan 01.01.2021 - 31.12.2021 hesap dönemine ait Yasal Muhasebe Kayıtları ("Yasal Muhasebe Kayıtları")'na göre ise 01.01.2021 - 31.12.2021 hesap döneminde, 247.564.789,45 Türk Lirası tutarında "Net Dönem Karı" oluştuğu bu tutardan pasifte "özel fon"a ayrılmak suretiyle net dağıtılabilir dönem karı matrahına dahil edilmeyerek istisnaya tabi tutulacak 143.931.400,53 Türk Lirası tutarındaki "Taşınmaz Satış Karı" düşüldükten ve TTK'nın 519'uncu maddesinin (1)'inci fıkrası uyarınca 2.893.499,97 Türk Lirası tutarında "Genel Kanuni Yedek Akçe" ayrılmasını takiben, Yasal Muhasebe kayıtlarında yer alan 189.694.790,12 Türk Lirası tutarında "Geçmiş Yıllar Zararları" indirildikten sonra, "Net Dağıtılabilir Dönem Karı" matrahı oluşmadığı görülerekSPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemelerine uygun olarak, dağıtılabilir net dönem karı oluşmadığından, ortaklara kar payı dağıtılmamasının Genel Kurul'un onayına sunulmasına, karar verilmiştir.Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.Eklenen DökümanlarEK: 1 Kar Payı Dağıtım Tablosu PDF.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUUTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş. 01.01.2021/31.12.2021 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 25.000.0002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 568.970,21Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi Yoktur* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 265.848.258 247.564.789,454. Vergiler ( - ) -6.012.299 05. Net Dönem Kârı 271.518.419 247.564.789,456. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 166.008.549 189.694.790,127. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 146.824.900,5 146.824.900,58. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 0 0Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 09. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 010. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 011. Ortaklara Birinci Kâr Payı 0* Nakit 0* Bedelsiz 012. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 013. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0* Çalışanlara 0* Yönetim Kurulu Üyelerine 0* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 014. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 015. Ortaklara İkinci Kâr Payı 016. Genel Kanuni Yedek Akçe17. Statü Yedekleri18. Özel Yedekler19. Olağanüstü Yedek20. Dağıtılması Öngörülen Diğer KaynaklarKar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NETA Grubu 0 0 0 0 0B Grubu 0 0 0 0 0TOPLAM 0 0 0 0 0Kar Payı Dağıtım Tablosu AçıklamalarıKar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları:6. Geçmiş Yıllar Zararları 27.01.2014 tarih ve 2014/2 sayılı SPK Haftalık Bülteni'nde ilan edilen Kar Payı Rehberi'ne göre hesaplanmıştır. "Geçmiş Yıllar Karları/Zararları (net)"na, "Paylara İlişkin Primler/İskontolar (Net)" ve "Genel Kanuni Yedek Akçe" ilave edildikten sonra kalan kısımdan oluşmaktadır.7. 27.01.2014 tarih ve 2014/2 sayılı SPK Haftalık Bülteni'nde ilan edilen Kar Payı Rehberi'ne göre ve Türk Ticaret Kanunu(TTK)'nun 519.maddesi çerçevesinde Birinci tertip yasal yedek akçenin matrahı, yasal kayıtlarda yer alan net dönem kârı (vergi sonrası kâr)'ndan, varsa yasal kayıtlara göre geçmiş yıl zararlarının düşülmesi suretiyle bulunan tutardır. Birinci tertip yasal yedek akçe, bu matrahın %5'i alınarak hesaplanır. Bu matrah üzerinden hesaplanan Birinci tertip yasal yedek akçe 2.893.499,97 TL'dir. Utopia World Hotel'in satışı neticesinde oluşan "gayrimenkul satış karı", KVK'nın 5-1/e maddesindeki %50 istisnadan yararlanacak olup, Satış kazanç istisnası olan 143.931.400,53 TL 01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemi "net dağıtılabilir dönem karı" hesaplamasına dahil edilmeyerek, pasifte "özel bir fon" hesabına alınmaktadır. Bu tutar, yukarıdaki "Kar Dağıtım Tablosu'nda ayrı bir giriş satırı bulunmaması sebebiyle zaruri olarak "Genel Kanuni Yedek Akçe'nin içinde gösterilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022276BIST