***UTPYA*** UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu









***UTPYA*** UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe1. PAY SAHİPLERİ1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının KolaylaştırılmasıYıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısıYıl içerisinde Şirket tarafından herhangi bir yatırımcı konferansı veya yatırımcı toplantısı düzünlenmemiştir. Direkt olarak şirket merkezini arayarak veya e-posta atarak bilgi almak isteyen pay sahipleri tebliğler çerçevesinde bilgilendirilmiştir.1.2. Bilgi Alma ve İnceleme HakkıÖzel denetçi talebi sayısıBu yönde bir talep olmamıştır.Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısıHerhangi bir özel denetçi talebi olmadığı için Genel Kurul gündem maddeleri arasında bu konu bulunmamaktadır.1.3. Genel Kurulİlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısıhttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/779906Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığıŞirketimiz Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca 3. grupta yer aldığı için kamuya açıklanması gereken bildirimler sadece Türkçe olarak yapılmaktadır.İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan is¸lemlerle ilgili KAP duyurularının bagˆlantılarıOybirliği bulunmayan işlem bulunmamaktadırKurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları2019 yılı içinde Genel Kurul onayına sunulması gereken herhangi bir ilişkili taraf işlemi olmamıştırKurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantılarıBu kapsamda gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlem bulunmamaktadır.Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adıwww.utopyainsaat.com.tr adresinde "Yatırımcı İlişkileri" sekmesi altındaki "Şirket Politikaları" bölümünde yer verilmiştir.Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısıhttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/214240Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarasıMadde 11Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgiwww.utopyainsaat.com.tr adresinde " Yatırımcı İlişkileri" sekmesi altındaki "Genel Kurul Bilgileri" bölümünde yer almaktadır.1.4. Oy HaklarıOy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığıEvet (Yes)Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranlarıA Grubu pay senetleri için genel kurulda her bir payın 5 oy hakkı vardır. Ayrıca yönetim kurulu üye seçiminde A grubu hisseler şayet yönetim kurulu 5 kişiden oluşur ise 4 üyeyi seçer, yönetim kurulu 7 kişiden oluşur ise 5 üye A Grubu hissedarlarının göstereceği kişiler arasından seçilir. B Grubu pay senetleri için genel kurulda her bir payın 1 oy hakkı vardırEn büyük pay sahibinin ortaklık oranı% 521.5. Azlık HaklarıAzlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediğiHayır (No)Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.Yoktur1.6. Kar Payı HakkıKurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adıwww.utopyainsaat.com.tr adresinde "Yatırımcı İlişkileri" sekmesi altındaki "Şirket Politikaları" bölümünde yer almaktadır.Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni05.08.2019 tarih,8 nolu Yönetim Kurulu Karar ile, 2018 mali yılının zararla kapatılmasından dolayı, karın dağıtılmamasına dair Yönetim Kurulu teklifinin oy birliği ile kabulüne karar verildi.Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısıhttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/785317Bildirim İçeriğiGenel Kurul ToplantılarıGenel Kurul ToplantılarıGenel Kurul Tarihi Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı Doğrudan temsil edilen payların oranı Vekaleten temsil edilen payların oranı Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı03/09/2019 0 % 60,82 % 58,42 % 2,4 www.utopyainsaat.com.tr adresinde " Yatırımcı İlişkileri" sekmesi altındaki "Genel Kurul Bilgileri" bölümünde yer almaktadır. www.utopyainsaat.com.tr adresinde " Yatırımcı İlişkileri" sekmesi altındaki "Genel Kurul Bilgileri" bölümünde yer almaktadır. 18 0 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/785317İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe4. YÖNETİM KURULU-III4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-IIFaaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)Faaliyet Raporu Bölüm VII "Diğer Hususlar" altında Utopya A.Ş. 2019 Yılı Kurumsal Yönetim Raporu Madde 1Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)Faaliyet Raporu Bölüm VII "Diğer Hususlar" altında Utopya A.Ş. 2019 Yılı Kurumsal Yönetim Raporu Madde 1Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)Faaliyet Raporu Bölüm VII "Diğer Hususlar" altında Utopya A.Ş. 2019 Yılı Kurumsal Yönetim Raporu Madde 1Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)Faaliyet Raporu Bölüm VII "Diğer Hususlar" altında Utopya A.Ş. 2019 Yılı Kurumsal Yönetim Raporu Madde 1 ve Bölüm VI Madde A "Risk Yönetim Politikası ve Risk Yönetimi Komitesi"Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)Faaliyet Raporu Bölüm VII "Diğer Hususlar" altında Utopya A.Ş. 2019 Yılı Kurumsal Yönetim Raporu Madde 14.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali HaklarFaaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adıFaaliyet Raporu Bölüm V " Finansal Durum" ve Bölüm VII " Diğer Hususlar" altında Madde FKurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adıwww.utopyainsaat.com.tr adresinde "Yatırımcı İlişkileri" sekmesi altındaki "Şirket Politikaları" başlığındadır.Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adıFaaliyet Raporu Bölüm II "Yönetim Organları Üyeleri İle Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar" bölümü altında Madde A ve Madde BBildirim İçeriğiYönetim Kurulu Komiteleri-IIYönetim Kurulu Komiteleri-IIYönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor SayısıDenetim Komitesi (Audit Committee) % 100 % 100 4 4Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) % 50 % 50 2 2Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) % 50 % 50 1 1İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe4. YÖNETİM KURULU-I4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet EsaslarıEn son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihiYönetim Kurulu seviyesinde performans değerlendirmesi yapılmamaktadır.Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığıHayır (No)Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediğiEvet (Yes)Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriğiYetki devri bulunmamaktadır.İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısıFaaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarasıFaaliyet Raporu Bölüm VI. "Riskler ve Yönetim Organının Değerlendirmesi" Madde AYönetim kurulu başkanının adıZekai DURSUNİcra başkanı / genel müdürün adıElvan ALTUNTAŞYönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısıFarklı kişiler olduğu için yoktur.Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısıYoktur.Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adıBulunmamaktadır.Kadın üyelerin sayısı ve oranıKadın Üye Sayısı 2 ve Oranı %40 dır.Bildirim İçeriğiYönetim Kurulunun YapısıYönetim Kurulunun YapısıYönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı İcrada Görevli Olup Olmadığı Bağımsız Üye Olup Olmadığı Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup OlmadığıZekai DURSUN İcrada görevli (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 05/01/1990 İlgisiz (Not applicable) Hayır (No) Evet (Yes)Ayşe Gül KARACA İcrada görevli (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 06/06/2006 İlgisiz (Not applicable) Hayır (No) Evet (Yes)Nejat Recai DURSUN İcrada görevli (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 03/06/2004 İlgisiz (Not applicable) Hayır (No) Evet (Yes)Müjdat ORHAN İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 03/09/2019 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/779906 Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)Çağla YAĞMUR İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 03/09/2019 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/779906 Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe3. MENFAAT SAHİPLERİ3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket PolitikasıKurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adıBulunmamaktadır.Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısıBulunmamaktadırİhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanıŞirketin belirli bir ihbar mekanizması bulunmamakla beraber bu konudaki sorunları çalışanlar bölüm yöneticilerine ardından IK bölüm yöneticisi ve sonuçsuz kalması durumunda Genel Müdürlüğe iletmektedirler.Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri0 242 526 28 28 nolu telefondan personel işleri bölümü3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının DesteklenmesiKurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adıwww.utopyainsaat.com.tr internet sitesinde "Yatırımcı İlişkileri" sekmesi altında "Etik Davranış Kuralları ve Uygulama Prensipleri" linkinde bulunmaktadırÇalışanların temsil edildiği yönetim organlarıIK ve Personel İşleri Müdürlüğü3.3. Şirketin İnsan Kaynakları PolitikasıKilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolüBulunmamaktadır.Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özetiwww.utopyainsaat.com.tr internet sitesinde "Yatırımcı İlişkileri" sekmesi altında "Etik Davranış Kuralları ve Uygulama Prensipleri" linkinde bulunmaktadır.Pay edindirme planı bulunup bulunmadığıPay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özetiwww.utopyainsaat.com.tr internet sitesinde "Yatırımcı İlişkileri" sekmesi altında "Etik Davranış Kuralları ve Uygulama Prensipleri" linkinde bulunmaktadır.İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısıBulunmamaktadır3.5. Etik Kurallar ve Sosyal SorumlulukKurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adıwww.utopyainsaat.com.tr internet sitesinde "Yatırımcı İlişkileri" sekmesi altında "Etik Davranış Kuralları ve Uygulama Prensipleri" linkinde bulunmaktadır.Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemlerBulunmamaktadır.Bununla birlikte kurumsal risklerimiz, marka, iş güvenliği ve işçi sağlığı, internet riskleri, çevre riskleri, insan kaynakları riskleri, kredi riskleri olarak sınıflandırılmış ve bu sınıflarda doğacak risklere karşı tedbirler geliştirilmiştir. Ayrıca şirket bina, tesis, ekipman ve emtiasında meydana gelebilecek kayıp hasar ve yıkımlar için sigorta poliçeleri yaptırılarak risklerden korunmaya çalışılmaktadır.İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemlerwww.utopyainsaat.com.tr internet sitesinde "Yatırımcı İlişkileri" sekmesi altında "Etik Davranış Kuralları ve Uygulama Prensipleri" linkinde bulunmaktadır.İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK2.1. Kurumsal İnternet SitesiKurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adlarıwww.utopyainsaat.com.tr adresinde "Yatırımcı İlişkileri" sekmesi ve "Hakkımızda" sekmesiKurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölümwww.utopyainsaat.com.tr adresinde "Yatırımcı İlişkileri" sekmesi altında "Faaliyet Raporları" bölümündeKurumsal internet sitesinin hazırlandığı dillerTürkçe2.2. Faaliyet Raporu2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adlarıa) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adıI. Bölüm E Maddesib) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adıFaaliyet Raporu VII. Bölüm "Diğer Hususlar" altında H-Bendi "Utopya A.Ş. 2019 Yılı Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu" madde 1c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adıFaaliyet Raporu VII. Bölüm "Diğer Hususlar" altında I-Bendi "Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık" madde Cç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adıFaaliyet Raporu VII. Bölüm "Diğer Hususlar" altında B- Bendid) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adıFaaliyet Raporu IV. Bölüm Madde Ge) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adıFaaliyet Raporu VII. Bölüm Madde Cf) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adıFaaliyet Raporu IV. Bölüm Madde Dg) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adıFaaliyet Raporu VII.Bölüm Madde Dİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe4. YÖNETİM KURULU-II4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının ŞekliRaporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı20Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı% 100Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığıHayır (No)Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğuYönetim Kurulu, gündemde yer alan konularla ilgili bilgi ve belgelerin toplantıdan önce tüm üyelere gönderilmesi için asgari bir süre tanımlamamıştır. Fakat gündemin yoğunluğu ve içeriğine uygun olarak tüm bilgi ve belgeler yeterli süre içinde tüm üyelere gönderilmektedir.Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adıBu konuya özgü yazılı bir şirket iç düzenleme yoktur.Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınırÜyelerin şirket dışında başka görev alması sınırlandırılmamıştır.4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan KomitelerFaaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adıBölüm VII "Diğer Hususlar" altında Utopya A.Ş. 2019 Yılı Kurumsal Yönetim Raporu Madde 1Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısıhttps://www.kap.org.tr/tr/cgif/4028e4a240f2ef470141164fd5f803a1Bildirim İçeriğiYönetim Kurulu Komiteleri-IYönetim Kurulu Komiteleri-IYönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı Komite Üyelerinin Adı-Soyadı Komite Başkanı Olup Olmadığı Yönetim Kurulu Üyesi Olup OlmadığıDenetim Komitesi (Audit Committee) Çağla YAĞMUR Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Denetim Komitesi (Audit Committee) Müjdat ORHAN Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Çağla YAĞMUR Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Ayşe Gül KARACA Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Müjdat ORHAN Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Nejat Recai DURSUN Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824648BIST