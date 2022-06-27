***UTPYA*** UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı









***UTPYA*** UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeMaddi Duran Varlık AlımıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi09.06.2022 , 03.06.2022 , 27.05.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAlıma Konu Maddi Duran Varlığın NiteliğiGüneş Enerjisi SantraliAlıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, YüzölçümüDenizli İli Pamukkale İlçesi Kocadere Mh. Kayalıdere mevkiiAlıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi05.06.2022Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetToplam Alım Bedeli13.000.000 TLİşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)%4,30Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)%52Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)%2,28Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)%2,62İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)%85,07Alım KoşullarıSatın alma bedeli, Şirketin ilişkili tarafı olan dolaylı bağlı ortaklığı Dinar Elektrik Üretim A.Ş. ile karşılıklı olarak borç ve alacakların mahsup edilmesi ile ödenecektir.İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih30.06.2022Alımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine EtkileriŞirketin enerji sektöründe büyüme stratejisi doğrultusunda, Şirketin doğrudan elektrik enerjisi üretimi gerçekleştirmesi ve elektrik enerjisi üretim geliri elde etmesi.Karşı TarafDinar Elektrik Üretim A.Ş.Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Evet (Yes)Karşı Taraf İle Olan İlişkinin NiteliğiDolaylı Bağlı OrtaklıkVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi06/06/2022Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı FiyatıÖnemli Nitelikteki işlemler ve Ayrılma Hk. Tebliği II-23.3 Madde 15 in 1.fıkrasının ( i ) bendi uyarınca ortaklığın sermayesinin tamamına dolaylı yoldan sahip olduğu bağlı ortaklığı ile gerçekleştirdiği devir işlemi olup ayrılma hk. doğmamaktadır. Devir işleminin konsolide finansal tablolar üzerinde hiçbir etkisi bulunmamaktadır.Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiTesisin konsolside finansal tablolarda kayıtlı olduğu değer üzerindenDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniŞirketin tam konsolidasyon kapsamında dolaylı bağlı ortaklığından yapmış olduğu satın alma işlemidir.Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarŞirketimizin mevcut esas sözleşmesi uyarınca faaliyet alanlarından olan ve şirketimizin yurt içinde ve yurt dışında ( Batı Avrupa Ülkeleri ) büyüme stratejisi doğrultusunda yeni yatırım yapma kararı aldığı enerji sektörü için, 27.05.2022 - 03.06.2022 ve 09.06.2022 tarihli KAP açıklamalarımız ve Yönetim Kurulunun 05.06.2022 Tarihli kararına istinadenŞirketimizin doğrudan elektrik enerjisi üretimi ve ticareti faaliyetlerinde bulunması ayrıca elektrik enerjisi üretiminden gelir elde etmesini ve bu alandaki ilk faaliyetini gerçekleştirmesini teminen, dolaylı bağlı ortaklığımız olan Dinar Elektrik Üretim A.Ş.' nin sahibi olduğu Denizli ili Pamukkale ilçesi Kocadere mahallesinde kurulu 1,148 mWp kurulu gücüne sahip (*****04) tesisat nolu Kocadere GES-4 isimli tesisin şirketimize devri gerçekleştirilmiştir. Bu devir işleminin tam konsolidasyon dahilinde finansal tablolarımıza bir etkisi bulunmayacaktır.Yenilenebilir enerji sektörüne ilk adımını atmış olan şirketimiz, doğrudan 1,148 mWp kurulu gücünde güneş enerjisi santraline sahip olup bu santralden yıllık ortalama 1.900.000 kWh elektrik enerjisi üretimi beklemektedir. Geçici kabul tarihinden itibaren 10 yıl süre ile devlet alım garantisi YEKDEM kapsamında 0,133 USD cent / kWh ücret üzerinden yıllık olarak yaklaşık 252.700 USD gelir elde edilecek olup 202.160 USD EBITDA beklenmektedir. Böylelikle Şirketimiz enerji sektöründe ilk faaliyetine başlamış olup bundan sonraki süreçte mevcut büyüme planları doğrultusunda gerek yurt içinde gerek yurt dışında bu alandaki fırsatları yakından takip ederek yeni yatırımlarına kararlılıkla devam edecektir.Ayrıca, Şirketimiz 1990 yılından günümüze inşaat ve taahhüt sektöründe faaliyet göstermekte olup eksiksiz tamamlamış olduğu kanal, kanalizasyon, içme suyu ve sulama kanalları, otel, toplu konut, alış-veriş merkezleri ve kamu binaları gibi projelerle yaklaşık 3,2 Milyar TL iş bitirmesine sahiptir. 2007 yılında inşaatını tamamlayarak açılışını yaptığı Utopia World Otel ‘i 14 yıl süresince işletmiş olup Alanya bölgesinde lider otel konumuna getirmiş, turizm ve işletmecilik sektöründe tecrübe ve deneyim kazanmıştır. Şirketimizin 32 yıllık köklü geçmişi ve tecrübeleriyle inşaat ve turizm sektörlerinde mevcut şartlar ve şirket çıkarları gözetilerek yurtiçi ve yurtdışında uygun görülen projeleri değerlendirip bu alanlarda faaliyetlerini sürdürmeye devam edecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039394BIST