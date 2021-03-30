***UTPYA*** UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı
30.03.2021 18:15
***UTPYA*** UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Maddi Duran Varlık Satımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.02.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği
5 Yıldızlı Tatil Köyü Otel Bina ve Demirbaşları
Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
Kargıcak Alanya / Antalya - 131.724,71 m2
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
01/08/2018
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Tüm Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Onay Vermiştir
Toplam Satış Bedeli
332.031.596 TL
İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)
%31
Satış Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)
%1328
Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
%82
Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)
%90
Satılan Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Kayıtlı Değerinin Aktif Toplamına Oranı (%)
%74
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
%655
Satış Koşulları
Peşin (Cash)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
30.03.2021
Satış Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Şirketimizin Otel işletmeciliği Faaliyeti Sona Ermiş, Enerji ve İnşaat faaliyetleri devam etmektedir.
Elde Edilen Maddi Duran Varlık Satış Karının/Zararının Tutarı
290.208.242,85
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği
Henüz bir karar alınmamıştır.
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
Henüz bir karar alınmamıştır.
Karşı Taraf
Adalı Otelcilik Tur. Org. Tic. A.Ş.
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği
Ticari
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
-
Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı
14.01.2020 Tarihinde Ayrılma Hakkı Gündemi ile gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında Yatırımcılarımıza 3,6212 TL fiyattan ayrılma hakkı tanınmıştır. Toplantıda hiçbir paydaş red oyu kullanmamıştır.
Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Pazarlık Yöntemi
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Satış Koşulları Pazarlık Usulü Belirlenmiştir.
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar
23.01.2021 Tarihli KAP açıklamamızda Şirketimizin Antalya İli Alanya İlçesinde bulunan oteli Utopia World Hotel' in Adalı Otelcilik Tur. Org. Tic. A.Ş. ' ne satış sürecinde tapu devir işlemlerinin başlatıldığı kamuoyuna duyurulmuştu. 30.03.2021 tarihi itibariyle tapu devri işlemleri tamamlanmış bulunmaktadır. İlgili satış işlemi Önemli Nitelikte İşlem kapsamında olduğu için 14.01.2020 tarihli olağanüstü genel kurul toplantısında yatırımcılarımıza 3,6212 TL fiyattan ayrılma hakkı tanınmış olup, toplantıya katılan hiçbir yatırımcı gündem maddesine red oyu kullanmamıştır. Satış işlemi sonucu, Utopia World Hotel' den dolayı şirketimizin bilançosunda yer alan uzun dönem Avro cinsi yatırım kredisi tutarı alıcıya devredilecek olup kalan bakiye peşin tahsil edilecektir. Satış sonucu oluşan karın %50 si Gayrimenkul Satış Kazancı İstinasına tabidir. Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921916
BIST