***UTPYA*** UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
01.10.2020 18:15
***UTPYA*** UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul'un 01.10.2020 Tarih ve BİAŞ-2-4024 sayılı yazısına istinaden, Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'ne göre Şirketimiz tarafından kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır.
Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877828
BIST
18:051.144
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -1,73
|Açılış
|: 1.150
|
|Önceki Kapanış
|: 1.145
|
1.155
En Düşük
1.143
18:057,7382
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0169
|Açılış
|: 7,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7750
|
7,7813
En Düşük
7,6335
18:059,0908
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0346
|Açılış
|: 9,0950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0750
|
9,1365
En Düşük
8,9695
18:05474,76
En Yüksek
|Değişim
|: 1,66%
|| 7,74
|Açılış
|: 474,76
|
|Önceki Kapanış
|: 467,02
|
475,25
En Düşük
465,51
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KENT
|367,50
|3.365.198
|% 10,00
|
|MERKO
|13,20
|114.826.856
|% 10,00
|
|CMBTN
|137,60
|10.671.228
|% 9,99
|
|SODSN
|26,00
|683.150
|% 9,98
|
|EMNIS
|43,90
|3.919.392
|% 9,97
|
|AKMGY
|75,60
|2.070.684
|% -10,00
|
|NATEN
|36,72
|462.587.468
|% -10,00
|
|YBTAS
|18.158,40
|417.643
|% -10,00
|
|CRFSA
|31,54
|134.632.785
|% -9,99
|
|MRSHL
|373,00
|4.091.064
|% -9,99
|
|SISE
|6,91
|2.336.318.764
|% -5,60
|
|GARAN
|7,12
|1.905.304.855
|% 0,28
|
|ASELS
|18,53
|1.757.241.055
|% -4,09
|
|TURSG
|6,04
|1.469.591.132
|% 6,34
|
|THYAO
|10,54
|1.175.119.736
|% 0,38
|
|SISE
|6,91
|2.336.318.764
|% -5,60
|
|GARAN
|7,12
|1.905.304.855
|% 0,28
|
|TURSG
|6,04
|1.469.591.132
|% 6,34
|
|KRDMD
|3,41
|776.935.975
|% 0,59
|
|EKGYO
|1,72
|330.616.722
|% -0,58
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7349
|7,7382
|% 0,22
|
|Euro
|9,0812
|9,0908
|% 0,38
|
|Sterlin
|9,9395
|9,9894
|% 0,14
|
|Frank
|8,3952
|8,4457
|% 0,77
|
|Riyal
|2,0591
|2,0694
|% 0,57
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.906
|1.906
|20,54
|
|Altın Gr.
|474
|474
|7,47
|
|Cumhuriyet
|3.142
|3.190
|20,00
|
|Tam
|3.125
|3.204
|18,91
|
|Yarım
|1.511
|1.550
|9,15
|
|Çeyrek
|758
|775
|4,58
|
|Gümüş.Ons
|23,83
|23,87
|0,60
|
|Gümüş Gr.
|5,91
|5,92
|0,16
|
|B. Petrol
|40,49
|40,49
|-1,81
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:57ADEL
Yüzde 9.91 oranında artışla 22.62 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 833, 193 adet işlem
-
17:56BRKO
Yüzde -7.22 oranında düşüşle 0.90 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 306, 817 adet işlem
-
17:54BTCIM
Yüzde 4.63 oranında artışla 4.07 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 433, 374 adet işlem
-
17:53TURSG
Yüzde 8.98 oranında artışla 6.19 lira fiyatla işlem gören hissede 217, 170, 048 adet işlem
-
17:52XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 96 artarak (% 0.28 ) 1, 051